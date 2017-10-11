الإمارات تستحوذ على 22% من أعمال «ابسون» في الشرق الأوسط

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تستحوذ الإمارات على 22% من حجم أعمال شركة ابسون في منطقة الشرق الأوسط، التي تتخط لمواصلة توسيع أعمالها في الإمارات وتحقيق معدل نمو يزيد على 12% سنوياً حتى عام 2020، وفقاً لخليل الدلو مدير المبيعات الإقليمي للشركة.

وقال الدلو في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش مشاركة ابسون في معرض أسبوع جيتكس للتقنية بدبي: «إن الشركة نجحت في السنوات الماضية في تعزيز حصتها بالسوق الإمارات، من خلال التركيز نوعية المنتجات ذات القيمة المضافة للسوق خاصة في مجال الطابعات وشاشات العرض»، لافتاً إلى أن الحصة السوقية للشركة في مجال الطابعات النفاثة للحبر بلغت 48%، فيما بلغت حصتها في أجهزة العرض نحو 25%. وأوضح الدلو أن معدل النمو في سوق أجهزة العرض بلغ هذا العام نحو 18% مقارنة مع عام 2016، في حين يبلغ النمو في الطابعات النفاثة للحبر نحو 19%، ما يعكس الطلب على هذه المنتجات، لافتاً إلى أن معدل النمو العام في أعمال الشركة بالإمارات هذا العام بلغ نحو 8%.

وأشار الدلو إلى أن الشركة تركز في الدورة الحالية بمعرض جيتكس على عرض منتجات وحلول جديدة في مجال الطباعة وأجهزة العرض، والتي تتضمن أسرع طابعة تستخدم تقنية الحبر «مايكرو بيازو»، والتي تمثل الجيل الجديد من الطابعات حيث تصل سرعتها إلى 100 صفحة بالدقيقة، وبحجم طباعة يتجاوز 86 ألف صفحة، فضلا عن تكلفتها المنخفضة على الشركات والمؤسسات والأفراد، لافتاً إلى أن الطابعات الجديدة تتميز بخاصية إدارة خدمات الطباعة وربطها مع الطابعات الأخرى بمختلف الأحجام والسرعات، سواء كانت طابعات ابسون، أو من طابعات منافسة.

وأضاف الدلو أن الشركة تسلط الضوء على حلولها التقنية المخصصة لقطاع الأعمال، حيث تعرض مجموعة واسعة من الحلول التي تحسن سير العمل، وتعزز الاستهلاك الأمثل للطاقة، وتخفيض التكاليف.