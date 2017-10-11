ربط شامل لشبكات بيانات الحكومة الذكية قبل نهاية العام

يوسف العربي (دبي)

أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، أن «الهيئة» تعمل حالياً على إنجاز جميع خطوات الربط الشامل لشبكات بيانات الحكومة الذكية قبل نهاية العام الجاري.

وقال: «إن الحكومة الذكية أنجزت عمليات الربط في فترات سابقة مع شبكات دبي وأبوظبي وعجمان ورأس الخيمة، ما يوفر الترابط بين شبكات البيانات المحلية والاتحادية عبر منصات موحدة تحت مظلة الحكومة الذكية».

وأضاف المنصوري، في تصريحات للصحفيين على هامش جيتكس للتقنية بدبي، أن «الهيئة» تعمل على تحفيز مشاريع البيانات المفتوحة وتبادل البيانات على المستوى الاتحادي في عدة قطاعات، لافتاً إلى اتخاذ «الهيئة» لمستويات مرتفعة ومتطورة من إجراءات الأمن الإلكتروني، وتعمل عبر أكثر من محور لدعم ذلك، ومنها جهود فريق الاستجابة المخصص لذلك بـ(الهيئة)».

وأضاف المنصوري أن زيادة بعض التهديدات الإلكترونية عالمياً من نوعية فيروس الفدية وغيرها خلال الفترة الأخيرة، أسهم في توجه العديد من الحكومات لدعم عمليات الأمن الإلكتروني لديها، مشيراً إلى أن هذه التهديدات لم تخلف أية تأثيرات سلبية على المستوى المحلي.