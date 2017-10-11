67 % من قوام «الفراعنة» لم يشاهدوا «مونديال 90»

القاهرة (أ ف ب)

عندما شاركت مصر في كأس العالم لكرة القدم للمرة الأخيرة عام 1990، لم يكن محمد صلاح ورمضان صبحي وأحمد حجازي ومحمد النني ورامي ربيعة ومحمود حسن تريزيجيه وصالح جمعة وعمرو جمال وأحمد حسن كوكا، والذين ظهروا في التشكيلة الأساسية للمنتخب المصري قد ولدوا. بعد نحو 3 عقود، بات هؤلاء ركيزة جيل شاب أعاد «الفراعنة» إلى المونديال، وهو ما يعني مشاركة 9 لاعبين من بين 14 لاعباً اعتمد عليهم كوبر، بخلاف تواجد كهربا علي دكة البدلاء وهو ما يرفع العدد إلى 10 لاعبين لم يشاهدوا تأهل الفراعنة الأخير عام 1990، وهو ما يعني مشاركة 10 لاعبين من بين 15 لاعباً يمثلون قوام الفريق ولدوا عقب ذلك الحدث، بنسبة 67 % «حيث غاب عبد الله السعيد للإصابة.

حقق صلاح المولود في 15 يونيو 1992، حلماً انتظره أكثر من 100 مليون مصري لأعوام طويلة، بالتأهل للمشاركة في كأس العالم التي تقام السنة المقبلة في روسيا.

يعد صلاح المنتقل هذا الصيف من روما الإيطالي إلى ليفربول في صفقة قدرت بـ 34 مليون جنيه إسترليني، أبرز لاعب في التشكيلة المصرية الحالية، ويحقق أداءً لافتاً مع ليفربول منذ مطلع الدوري الانجليزي الممتاز هذا الموسم، جعله من أفضل اللاعبين في مركزه.

وتحول صلاح المعروف بسرعته وقدرته على الاختراق والمراوغة، إلى بطل قومي في مصر والعالم العربي. وانتشر على موقع تويتر للتواصل، وسم «صلاح الخير» بدلًا من التحية الصباحية التقليدية.