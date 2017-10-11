«صلاح».. رحلة المليار !

محمد حامد(دبي)

«ليس مهماً في بعض الأحيان كيف ترى نفسك.. المهم كيف يراك الآخرون» هذا ما تعكسه حمى الاهتمام العربي بدور البطولة المطلقة، الذي لعبه النجم المصري محمد صلاح في دراما عودة الفراعنة لكأس العالم، بعد انتظار دام 28 عاماً، فقد تسابقت مواقع التواصل الاجتماعي في نشر صور صلاح في زي القياصرة، تعبيراً عن نجاحه في تحقيق حلم الملايين في مصر وكل أرجاء العالم العربي من المحيط إلى الخليج.

ولكن على الجانب الآخر يرى الروس صلاح أسداً، هذا ما نشرته الصحافة الروسية على صدر صفحاتها عقب الفوز المصري المثير على الكونغو 2 /‏‏ 1 والتأهل للمونديال، حيث تستعد روسيا لاستقبال المنتخبات التي تتأهل تباعاً لمونديال 2018، الذي يقام الصيف المقبل.

صحيفة «سبورت إكسبريس» الروسية، وهي الأكثر شهرة في الصحافة الرياضية في موسكو، أشارت في عنوان آخر لها إلى أن منتخب مصر أقرب ما يكون إلى «القوات المصرية» التي تملك الروح والحماس، وأشارت إلى أن قيادة القوات المصرية التي كان لها مفعول السحر في التأهل للمونديال تتمثل في كل من صلاح، وكوبر، وعصام الحضري على حد تحليلها.

وأضافت الصحيفة الروسية: يبدو أن الدقائق الأخيرة من مباراة مصر أمام الكونغو والتي شهدت دراما مثيرة، هي التي جعلت العالم بأسره يتفاعل مع بلوغ مصر المونديال بعد انتظار دام ما يقرب من 28 عاماً، وكتب فيليب بابرينكو عبر صفحات «سبورت إكسبريس»: إنها الدراما الأكثر إثارة في مشوار جميع منتخبات العالم التي سعت للتأهل للمونديال، هذا هو ملخص ما حدث في مباراة مصر والكونغو.