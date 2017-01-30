«دبي للسياحة» تطلق مبادرة جديدة لتوطين القطاع

دبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة السياحة والتسويق التجاري مبادرة جديدة بعنوان «مبادرة توطين القطاع»، وذلك ضمن الجهود المبذولة لتشجيع الشباب الإماراتي على الانضمام إلى مختلف وظائف قطاع السياحة التي تشهد نمواً مضطرداً في دبي.

وتتضمن هذه المبادرة عدداً من برامج التوظيف والتدريب والتأهيل التي تهدف إلى زيادة أعداد المواطنين العاملين في قطاع السياحة ضمن كوادر الصفوف الأولى التي تستقبل زوار الإمارة بحلول عام 2020.

وتستهدف «مبادرة توطين القطاع» في مراحلها الأولى، استقطاب وتدريب وتوظيف المواطنين من الذين استكملوا مراحل التعليم الأساسي وحاملي الشهادات الجامعية، والباحثين عن وظائف من المواطنين على مستوى دولة الإمارات.

كما تهدف المبادرة إلى رفع مستوى وعي الشباب بمقومات قطاع السياحة في دبي، وتقديم خيارات وظيفية جاذبة لهم، تلبي مختلف توجهاتهم وتطلعاتهم.