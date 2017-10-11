زوار «جيتكس» يطلعون على التقنيات الرقمية في قطاع النقل

دبي (الاتحاد)

تقدم «اتصالات» عرضاً رقمياً في مجال التنقل الذكي في إطار مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017، وذلك من خلال عرض سيارة متصلة ذاتية القيادة ومزودة بتقنيات الاتصال الآلي (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT).

ومن شأن هذا العرض أن يسلط الضوء على دور «اتصالات» في «استراتيجية دبي للتنقل الذاتي» من خلال جلب ابتكارات عالمية في مجال التنقل الذاتي إلى إمارة دبي، وتقديم رؤية عميقة للمستقبل لجميع الزوار في معرض جيتكس.

وفي العامين الماضيين خلال جيتكس، تمكنت «اتصالات» في إطلاق سيارات متصلة بالشراكة مع شركات رائدة في صناعة السيارات مثل «نيسان» و«تويوتا».

وتعمل تلك السيارات عبر شبكة «اتصالات» ومن خلال منصة إنترنت الأشياء ومركز التحكم بعمليات إنترنت الأشياء من «اتصالات».

وأعلنت «اتصالات» في جيتكس لهذا العام عن سيارة (Tesla Model X) ومنصتها المتصلة لتكون واحدة من أوائل السيارات الكهربائية في العالم المدعومة بشبكة وتقنيات «اتصالات».

كما تقدم «اتصالات» تجربة مبتكرة أخرى في عالم السيارات ذاتية القيادة من خلال عرض سيارة مرسيدس بنز (F 015) والتي يتفرد جناح «اتصالات» بالكشف عنها لأول مرة على نطاق إقليمي في معرض جيتكس للتقنية 2017. واتيح للزوار التعرف عن كثب على مستقبل التنقل الذي يهدف إلى تحويل السيارة من وسيلة تنقل نمطية إلى وسيلة حياة متنقلة ومريحة.

وفي عرض لافت آخر، تعرض «اتصالات» في جناحها السيارة العالمية ذاتية القيادة (Rinspeed Etos) التي تسلط الضوء على العالم الجديد لتقنيات السيارات.

وفي سياق متصل، شكل التنقل الذاتي أحد أبرز محاور أجندة أعمال مؤتمر موبايل 360 الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي تنظمه رابطة «جي إس إم ايه» لمدة يومين على هامش أسبوع جيتكس للتقنية. وضم المؤتمر حلقات نقاش وورش عمل بمشاركة نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة قطاع الاتصالات. وقد اتخذت مؤسسة حكومة دبي الذكية، إحدى أبرز المشاركين الرئيسيين في هذا الحدث، مبادرات سباقة في الدولة من خلال العمل على مجموعة من الركائز الاستراتيجية التي من شأنها أن تساعد على تحويل التنقل الذاتي إلى واقع ملموس.