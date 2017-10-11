خبراء: دولة الإمارات تخطو خطوات واسعة في تبني «البلوك تشين»

دبي (الاتحاد)

تبادل عدد من الخبراء في قطاعي المصارف والخدمات المالية الآراء حول تأثير تقنية البلوك تشين، وهي إحدى التقنيات الأكثر إثارة للجدل منذ ظهور شبكة الإنترنت. جاء ذلك في جلسة نقاشية نظمها فريق الدرهم الإلكتروني في وزارة المالية بدولة الإمارات العربية المتحدة، بالاشتراك مع بنك أبوظبي الأول، وذلك خلال أسبوع جيتيكس للتقنية، والذي تجرى فعالياته حالياً في مركز التجارة العالمي بدبي.

وتضمنت قائمة الخبراء الذي شاركوا في هذه الجلسة توني جوزيف، مسؤول البنية التحتية والأمن بفريق الدرهم الإلكتروني بوزارة المالية، رامانا كومار، رئيس قسم المدفوعات ببنك أبوظبي الأول، وسلطان بن خرشم، المدير التنفيذي بشركة بيكوميرس إم إي، بينما تولت كارين ريمو، المدير التنفيذي بشركة نيو بيرسبيكتيف ميديا، إدارة الجلسة.

وسلط الخبراء خلال مناقشات الجلسة الضوء على النمو اللافت لتقنية البلوك تشين، وهي قاعدة بيانات في شكل سجل موزع استناداً إلى شبكة مشفرة، وبفضل خصائصها العملية، ومن أهمها الشفافية، الفعالية من حيث الكلفة والكفاءة من حيث استهلاك الوقت، فمن المتوقع أن تزدهر تقنية البلوك تشين، وأن ترتفع قيمة سوقها حول العالم من 210 ملايين دولار في عام 2016 إلى ما يزيد على 2.3 مليار دولار بحلول عام 2021، وبمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 61.5%، وذلك وفقاً لتقرير صادر عن شركة «ماركتس أند ماركتس».

ويؤدي تبني تقنية البلوك تشين على نطاق واسع عبر أنظمة تطبيقات متنوعة تتضمن المدفوعات، صرف العملات، التوثيق والعقود الذكية إلى نمو سريع في حجم سوقها.