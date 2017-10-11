ابتعاث 15 طالباً إماراتياً للدراسة في الخارج

دبي (الاتحاد)

وقعت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، من خلال ذراعها التمويلي صندوق الاتصالات وتقنية المعلومات، اتفاقية مع مكتب تنسيق البعثات التابع لوزارة شؤون الرئاسة، لتمويل 15 مقعداً دراسياً خارجياً للإماراتيين.

وتهدف الاتفاقية، التي وقعتها أمس خلال مشاركتها في فعاليات أسبوع جيتكس للتقنية 2017، إلى توفير المزيد من المقاعد الدراسية في أفضل الجامعات العالمية في التخصصات التي تخدم قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، ورفد الدولة بكوادر متميزة يقوم على عاتقها تطوير وتعزيز قطاع الاتصالات، لتنمية وبناء اقتصاد تنافسي بقيادة إماراتيين يتميزون بالابتكار والإبداع.

وأكد ماجد سلطان المسمار، رئيس مجلس أمناء صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات أن استراتيجية الهيئة في تنمية الموارد البشرية المتخصصة، ودعم قطاع التعليم العالي مستمرة بخطى ثابتة، وقناعة راسخة بأن الاستثمار في الشباب من أهم الاستثمارات الضامنة لاستمرار التنمية والريادة في الدولة.

وأضاف، «إن الهيئة مستمرة في دعم الطلبة، ورفع سوية الابتكار لدى جيل الشباب، من خلال برنامج«بعثة»، وغيرها من البرامج التي أطلقتها الهيئة بهدف تعزيز دورها المجتمعي، والوفاء بمسؤولياتها تجاه المجتمع في تطوير وتنمية أبنائه، وتجهيزهم لتسلم قيادة دفة المستقبل، واستمرار التقدم والريادة في دولتنا الحبيبة».

وأوضح المسمار أن الاتفاقية تتيح إكمال الدراسة والتخصص العلمي للطلبة المواطنين المتميزين في أفضل الجامعات في العالم، ومن ثم عودتهم إلى الوطن لتلبية احتياجات مختلف القطاعات في الدولة، وتمكين هذه الأجيال الشابة الخبيرة من قيادة ومواكبة التحولات الكبرى على مستوى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأشاد الدكتور علي غانم العري مدير إدارة البعثات الخارجية في مكتب البعثات الدراسية في وزارة شؤون الرئاسة، بالتعاون مع الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، وقال إن الاتفاقية توفّر كوادر إماراتية مؤهلة تأهيلاً عالياً تسهم في تلبية حاجة قطاع الاتصالات، الذي يشهد نمواً متسارعاً وفي حاجة كبيرة للطاقات المواطنة. وثمّن دور الهيئة في دعم الطلبة المتميزين، والوقوف إلى جانبهم في مواصلة التحصيل العلمي النوعي.

وأكد العري: «نسعى من خلال هذه الاتفاقية إلى دعم الطلبة الإماراتيين المتميزين في مسيرتهم الدراسية، وإيفادهم إلى جامعات عالمية مرموقة وفي تخصصات تلبي احتياجات التنمية المستقبلية في دولة الإمارات، ورفدها بكوادر مواطنة وجيل مؤهل وفق أرفع المستويات العلمية لمواصلة مسيرة البناء والتطوير التي تشهدها دولة الإمارات».

وأكد أن الاتفاقية ستعود بالفائدة على الطلبة وتحسن فرص وخيارات التعليم العالي، خاصة في مجال تقنية الاتصال، كما أنها تعكس التعاون الكبير بين المؤسسات الوطنية.