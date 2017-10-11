100% نسبة التحول الرقمي في خدمات «أبوظبي للإحصاء»

فهد الأميري (دبي)

أكد أحمد الشيبة خميس الشرياني مدير تنفيذي لقطاع البيانات بمركز أبوظبي للإحصاء، أن المركز انتهى من الإنجاز الكامل للتحول الرقمي في جميع الخدمات التي يقدمها وبنسبة 100%، تماشيا مع أهداف حكومة إمارة أبوظبي.

وأضاف في تصريحات لـ «الاتحاد» على هامش جيتكس للتقنية بدبي، أن أحدث التقنيات الرقمية التي يطبقها المركز تخدم التقنيات والمعالجة الإحصائية من بينها برنامجان إحصائيان عالميان هما SBBS وSAS فضلا عن منظومة برامج مثل الإحصاء الذكي أو smart SCAD تستخدم داخل المؤسسة تشمل جميع الطلبات مثل خدمات المساندة وإدارة المشاريع ومتابعة الاستراتيجية.

وأضاف «تمكنا من ربط ستة أو سبعة برامج في نظام أو شاشة واحدة لتسهل استخدامها مثل برامج المالية والموارد البشرية وتحليل الإحصائية بالإضافة إلى برنامج المسوح الميدانية أهمها «المسح الذاتي» الذي يقدم خيارات للفرد للقيام للمسح بنفسه عبر إرسال البيانات له من خلال هاتفه النقال أو ورقيا لتسهل عليه تعبئتها في الوقت الذي يناسبه ما أوجد نسبة الدقة في البيانات التي يقدمها الأفراد وأول تجارب تمت تطبيقها في المسح الذاتي كانت في المسح الاقتصادي السنوي وأيضا المسح البيئي السنوي ومسح الاستثمار الأجنبي، ما قلل من التكاليف المالية للمسح الميداني».

وقال « لدينا خطط تطويرية مستقبلا تتمثل في «البيانات المستقبلية» حيث بدأ فيها بعمل تجربتين بالتعاون مع جامعة خليفة وركزنا على البيانات الكبيرة من خلال شركة اتصالات» المتعلقة بالنقل والسياحة وعبر تويتر عملنا استطلاع رأي من خلال فرز آراء المستخدمين لموقع التواصل الاجتماعي حول الظواهر المختلفة ومن ثم تصنيف هذه الآراء، كما سيتم قياس التضخم إلكترونيا».

وأوضح، تتمثل خدماتنا في توفير بيانات وإحصائيات واستطلاع الرأي واستشارات فنية متعلقة بتوفير إرشادات للمستخدم حول استخدام الدراسة والبيانات.

وكشف أن أهم هدفين يعمل المركز على تحقيقهما وهما توفير مرجع دقيق للإحصائيات المختلفة فضلا عن تمكين أصحاب القرار من اتخاذ قرار وفقا للبيانات التي وفرها لهم المركز كون البيانات التي تقدم لهم معتمدة من الجهات المتخصصة من الشركاء الاستراتيجيين، لافتا إلى أن المركز يعتبر مرجعية في بعض التعريفات المتعلقة بأمور عدة فمثلا الموظف الذي ينجز 40 ساعة أسبوعيا لا يمكن تصنيفه ضمن قائمة البطالة.

وقال « تمكنا خلال الأعوام الماضية من خلق ثقافة الإحصاء ورفع نسبتها إلى 90% لدى أفراد المجتمع كون امتناع بعض الأشخاص عن الإدلاء ببياناتهم لدى موظف الإحصاء كان يشكل تحديا كبيرا أمامنا، كاشفا عن إطلاق تحديث بوابة إسعاد المتعاملين وتطبيق منصة الخدمات الذكية لمركز الإحصاء -أبوظبي.‏

وأشار إلى أن الخدمات التي يقدمها المركز عبر تطبيق الهاتف الذكي تعنى بالباحثين وبالشركاء الاستراتيجيين الذين لم نوقع معهم ويرغبون في الحصول على خدمات المركز التي تقدم لها وعددها خمس خدمات، وهي الاحصائيات المسموح لنا بإعلانها لهذه الفئات، إذ توفر على المستخدم الوقت والجهد في الحصول على البيانات مباشرة عبر التطبيق الإلكتروني دون الرجوع للموظف المختص إلا في حال رغب على معلومات أو بيانات إضافية فإننا نسعى لتوفيرها له بكل سلاسة.