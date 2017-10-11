عبيد الزعابي: طفرة متوقعة في تداولات الأسهم العام المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

تقف أسواق الأسهم المحلية على أعتاب طفرة جديدة من التداولات خلال الربع الأخير من هذا العام، وتمتد للعام المقبل، مدعومة بالأداء القوي للاقتصاد الوطني، وموجة الاكتتابات الجديدة المتوقعة خلال الأشهر المقبلة، فضلاً عن مؤشرات أداء الشركات المدرجة في الأسواق المالية، بحسب الدكتور عبيد الزعابي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة.

وكشف الزعابي عن قيام الهيئة بإجراء تعديلات على قانونها الحالي تتضمن تغليظ العقوبات على المخالفين في الأسواق، مؤكداً أن القانون الجديد للهيئة بعد تعديله سوف يستدرك هذه المسألة، إذ ستقوم الهيئة بتشديدها، اعتماداً على منهجية علمية تتبع المعايير العالمية في هذا الجانب.

وأوضح الزعابي على هامش الإحاطة الإعلامية للهيئة، خلال أسبوع جيتكس للتقنية 2017 في دبي، أن الهيئة وضعت خطة استشراف للمستقبل تغطي 30 عاماً، حيث تم عرضها على مجلس الإدارة وأصحاب العلاقة والشركاء لاستشراف التوجهات الرئيسة للمستقبل، وتم إقرارها من قبل المجلس، ويجري العمل حالياً على وضع خطط تفصيلية بما يتناسب مع الخطة الاستراتيجية للهيئة.

وقال الزعابي: «إن 2018 هو عام الطفرة في الأسواق المالية الإماراتية، وذلك بفضل الانتعاش المرتقب للمؤشرات الاقتصادية للدولة، خاصة للقطاعات غير النفطية، بالتزامن مع دخول شركات أجنبية إلى الأسواق، بالإضافة إلى طرح العديد من الشركات المحلية حصصاً من أسهمها للاكتتاب العام، ما يخلق زخم للسيولة، متوقعاً طرح شركتين قبل نهاية عام 2017، من بين 10 شركات جاهزة للاكتتاب، مشيراً إلى أن هناك العديد من الشركات تنوي طرح أسهمها للاكتتاب في قطاعات عديدة.