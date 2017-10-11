«الماتادور» بعيداً عن الأزمة الكتالونية



تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017 القدس (أ ف ب) شدد مدرب المنتخب الإسباني خولين لوبيتيجي، أن الانفصال المحتمل لإقليم كتالونيا، لن يعكر تحضيرات المنتخب لخوض مونديال 2018. وقال لوبيتيجي عشية صدور قرار حول انفصال محتمل لكتالونيا: نحن رياضيون والسياسة بعيدة جداً. نريد أن نركز على أنفسنا. وكان مدرب إسبانيا قلل الأحد من التأثير المحتمل للأزمة السياسية على تشكيلته، التي تضم عدة لاعبين من الإقليم قائلاً: الجميع يضع إمكاناته بخدمة الفريق، ونريد خلق مجموعة متجانسة من مختلف الأفراد. الأولوية لتعزيز الشعور الجماعي للفريق. ويدافع عدة كتالونيين راهناً عن ألوان منتخب إسبانيا، من بينهم قلب الدفاع جيرار بيكيه الذي غاب عن المباراة بسبب الإيقاف. ولم يخف بيكيه دعمه لاستفتاء كتالونيا الذي أجري في الأول من أكتوبر، والذي رفضته الحكومة الإسبانية وحاولت منعه بالقوة. وحمل لاعب وسط برشلونة الآخر سيرجيو بوسكيتس ألوان منتخب إسبانيا الاثنين للمرة المئة في مسيرته، فيما يعد زميله اندريس اينيستا من الأركان الرئيسة للمنتخب الأحمر.