وزير الطاقة يزور منصات جناح حكومة أبوظبي الرقمية في «جيتكس»

دبي (الاتحاد)

زار أمس كل من معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة، واللواء مكتوم علي الشريفي، مدير عام شرطة أبوظبي، وعبد الله عبد العالي الحميدان، الأمين العام بالإنابة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة، وسعيد محمد السويدي مدير عام شركة أبوظبي للتوزيع، وسعيد البحري العامري، مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية، وعيسى سعيد الخييلي، مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، جناح حكومة أبوظبي الرقمية في معرض «جيتكس 2017، والذي ينظمه مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات، الجهة الحكومية المعنية بالإشراف على أجندة تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في إمارة أبوظبي.

ورافق الزوار مدير عام المركز وعدد من المسؤولين التنفيذيين.

وقام معالي المهندس سهيل المزروعي، وزير الطاقة بزيارة منصات جناح حكومة أبوظبي الرقمية، والذي يضم 25 جهة حكومية، حيث قام بجولة تعريفية على مشاريع طلاب جامعة أبوظبي وجامعة الإمارات المعروضة في واحة الابتكار، والتي تشكل جزءاً حيوياً جديداً لجناح الحكومة لتسليط الضوء على مواهب وابتكارات الطلبة بالإضافة إلى أبرز تقنيات بعض الشركاء من القطاع الخاص. واطلع معاليه أيضا على عرض مرئي يجسد مسيرة التحول الرقمي في إمارة أبوظبي.

كما زار مجموعة من طلاب كليات التقنية العليا -كلية العين للطلاب جناح حكومة أبوظبي الرقمية في معرض جيتكس 2017 للتعرف على آخر الابتكارات التكنولوجية المعروضة للجهات المشاركة وأبرز الحلول والخدمات الرقمية التي تقدمها العاصمة الإماراتية من خلال دفع عجلة الابتكار التكنولوجي والالتزام برؤية مشتركة تسعى إلى تأسيس حكومة رقمية رائدة قائمة على الابتكار والإبداع.

وتشهد مشاركة حكومة أبوظبي الرقمية هذا العام حضوراً لافتاً لعدد من الطلاب الشباب من جامعة الإمارات، وجامعة أبوظبي، وجامعة خليفة، وجامعة زايد، حيث يمثل جناح حكومة أبوظبي الرقمية منصة حيوية للشباب لعرض إنجازاتهم وأفكارهم وابتكاراتهم المتنوعة في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال أمام الزوار من مختلف أنحاء العالم.