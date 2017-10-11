«المنارة».. أحدث ابتكارات «بوابة المقطع»

أبوظبي (الاتحاد)

تشارك بوابة المقطع في «أسبوع جيتكس للتقنية» بعدد من الحلول الرقمية المتطورة والتقنيات المتقدمة التي تم طرحها حديثاً، تتضمن تطبيق «منارة» وباقة خدمات رقمية لمدينة خليفة الصناعية ومنطقة التجارة الحرة لميناء خليفة.

تم تطوير تطبيق منارة خصيصاً لمستخدمي نظام مجتمع موانئ بوابة المقطع ليوفر لهم سهولة تتبع حركة الشحنات عن طريق معلومات آنية من وقت خروج الشحنة لحين وصولها لوجهتها الأخيرة. وتعد خدمات التطبيق من بين أكثر من 100 خدمة توفرها بوابة المقطع لمستخدميها المسجلين في نظام مجتمع الموانئ في أبوظبي.

ويوفر نظام بوابة المقطع، الذي تم تدشينه رسمياً الشهر الجاري خدمات تجارية توفر سهولة العمليات، وتبادل المعلومات في أبوظبي من خلال واجهة موحدة تربط مختلف العملاء التجاريين، بما في ذلك وكلاء الشحن والتجار والوسطاء المتخصصين ووكلاء الشحن والتخليص الجمركي، إضافة إلى ربط جهات حكومية ذات العلاقة داخل هذه المنظومة، حيث تم ربط خدمات بوابة المقطع الرقمية مع 35 من الجهات المحلية والعالمية.

وتعد بوابة المقطع موطناً لعدة خدمات إلكترونية مثل دليل الميناء، والجدول الزمني للسفن، وخدمات الخطوط الملاحية المنتظمة التي تتبع السفن لتوفر حلولاً شاملة للعملاء وأصحاب المصلحة. وقد تم تطوير وابتكار عدد من خدمات بوابة المقطع في مختبر الابتكار الرقمي والذي يهدف لإشراك مختلف الكوادر الوطنية والخبرات العالمية في البحث والتطوير لتصميم خدمات محلية بلغة عالمية للمساهمة في تعزيز التحول نحو التجارة الرقمية.

وعلى مدار السنوات الماضية، أحرزت بوابة المقطع تقدماً كبيراً في تطوير النظام وتشهد حالياً نشاطاً كاملاً في العمليات إضافة إلى نمواً مطرداً في عدد المستخدمين المسجلين على النظام، بنحو الضعفين مقارنة بالعام السابق خلال الفترة التجريبية للنظام.