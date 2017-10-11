فهد خميس: من هنا.. أشرقت «شمس البطولات»

معتصم عبدالله (دبي)

شهد عقد الثمانينيات الكثير من التحولات على المستويات كافة إقليمياً ومحلياً، حيث اجتمع حكام دول الخليج وبدعوة من المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، في أبوظبي لتأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وعلى مستوى دبي شهدت بداية العقد ذاته إنشاء المنطقة الحرة بجبل علي عام 1985، والتي سرعان ما لقيت النجاح لتتبوأ الصدارة الاقتصادية. وبعيداً عن أحداث السياسة والاقتصاد، مثل سطوع «شمس وصل البطولات» في سماء منافسات الرياضة المحلية الحدث الأبرز، تحت قيادة عدد من نجومه السابقين، وعلى رأسهم «الهداف التاريخي» لدوري الإمارات فهد خميس، والذي اختار أن تكون حقبة الثمانينيات، والتي كانت شاهداً على تتويج «الذهب الأصفر» بأربعة ألقاب في منافسة الدوري من أصل 7 في تاريخه، مقابل احتلاله الوصافة في خمسة مواسم أخرى، نقطة لمواصلة حديثه الشائق في الجزء الثاني من «حوار العمر»:

نينوس مدرب «الصدفة»

في نهاية سبعينيات القرن الماضي، سافر وفد من نادي الوصل إلى البرازيل في مهمة سرية، الهدف منها التعاقد مع المدرب البرازيلي الشهير زاجالو لقيادة الوصل، وعندما وصل الوفد إلى هناك، وبدؤوا بالسؤال عن زاجالو، لم يكن هناك حديث سوى عن المدرب نينوس، وبدلاً من العودة بزاجالو عاد الوفد بنينوس الذي قاد الفريق للتتويج بلقب الدوري للمرة الأولى في تاريخ النادي، وحافظ على اللقب في الموسم التالي.

ويقول فهد عن تلك الفترة: نينوس البرازيلي أول من أحدث نقلة حقيقية في الوصل، وكان نصيراً للشباب بعدما استعان وقتها بعدد من العناصر الشابة في الفريق الأول، وضمت إلى جانبي، حسن محمد، فهد عبدالرحمن، إسماعيل، وغيرهم، لم أجد فرصة اللعب في خط الهجوم وقتها، وكنت ألعب في الوسط، في ظل وجود أسماء مرموقة أمثال معتصم حموري، والغاني محمد بولو، ومن قبلهم ويليام، و«التوليفة» التي مزجت ما بين كل تلك الأسماء الشابة وعناصر الخبرة المهمة الموجودة في الفريق، كانت سبباً في ميلاد جيل البطولات بـ «القلعة الصفراء».