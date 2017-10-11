استكمال المرحلة الأولى من مركز الابتكار بـ «دبي للإنترنت» نهاية 2018

يوسف العربي (دبي)

تستكمل مدينة دبي للإنترنت المرحلة الأولى من مركز الابتكار نهاية العام 2018، بحسب عمار المالك، المدير التنفيذي للمدينة الذي أكد أن المشروع يضيف نحو 1.8 مليون قدم مربعة.

وقال المالك لـ «الاتحاد»، إن العمليات الإنشائية في المركز الذي يقع في قلب مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومجمع دبي للمعرفة، تمضي وفق الخطة الموضوعة، مشيراً إلى أن المشروع يدعم استراتيجية الابتكار من خلال تحويل مجمعات الأعمال هذه إلى منصات وبرامج للتمكين مدفوعة بالابتكار، ما يثمر في زيادة كبيرة في حجم المواهب العاملة في الإمارة.

كما سيدعم مركز الابتكار قوة عاملة قوامها 15 ألف شخص، ويوفر للشركات من جميع الأحجام، بما في ذلك الشركات الدولية والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة، مرافق وخدمات عالمية المستوى، وبنية تحتية متطورة ومرنة، وبيئة عمل نابضة بالحياة.

وقال المالك إن مدينة دبي للإنترنت شهدت منذ تأسيسها نمواً مطرداً استمر حتى الآن كما سجلت المدينة تطوراً لافتاً كما احتضنت العديد من الأفكار المبتكرة وتطورها على يد العديد من الشركات المسجلة.