21 مشروعاً جديداً لـ «حكومة أبوظبي»

يوسف العربي (دبي)

أطلقت 11 جهة حكومية في أبوظبي 21 مشروعاً جديداً ضمن جناح «حكومة أبوظبي» المشارك في «أسبوع جيتكس للتقنية 2017» وتضمنت المشاريع الجديدة عدة فئات مختلفة مثل التطبيقات والمشاريع الذكية، والأنظمة، والخدمات الإلكترونية والمواقع الإلكترونية.

وقالت الدكتورة روضة سعيد السعدي، مدير عام مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات بالإنابة لـ «الاتحاد» على هامش المعرض الذي يواصل فعالياته في دبي إن «حكومة أبوظبي» سجلت أكبر مشاركة لها في الفعاليات العالمية خلال الدورة الحالية لمعرض خلال «جيتكس 2017».

ولفتت إلى مشاركة 25 جهة حكومية بجناح حكومة أبوظبي في «جيتكس 2017»، مضيفة أن الجناح شهد اهتماماً بالغاً من قبل زوار المعرض نظراً للعدد الكبير من المشروعات الجديدة التي يتم استعراضها من قبل الشركاء الحكوميين.

وتأتي مشاركة إمارة أبوظبي للعام السادس على التوالي في معرض جيتكس 2017 تحت شعار «نمد الجسور نحو عالم رقمي متكامل»، بتنظيم وإشراف مركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات وتزامناً مع الإطلاق المؤخر لهوية حكومة أبوظبي الرقمية الجديدة والمتمثلة بـ«جسر رمزي» للوصول إلى عالم متكامل وشامل من الحلول الرقمية المبتكرة التي من شأنها المساهمة في تسهيل حياة الأفراد اليومية من خلال الاعتماد على منصات رقمية جديدة ومتطورة تسعى لمواكبة المستقبل وتلبية طموحات المتعاملين على مختلف الأصعدة.