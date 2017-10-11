شباب الأهلي يستضيف الظفرة في قمة الجولة

الشارقة (الاتحاد)

تتواصل مباريات دوري الصالات في أسبوعه الثاني في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي شباب أهلي دبي مع ضيفه الظفرة، ويلتقي البطائح مع الحمرية في صالة نادي الذيد، وتختتم المباريات غداً بلقاء مليحة مع دبا الحصن.

تعتبر مباراة شباب أهلي دبي والظفرة قمة الاسبوع الثاني في الدوري، وسيكون كل فريق حريص على الفوز بنتيجة المباراة، وعلى وجه الخصوص، فريق شباب أهلي دبي كونه خسر مباراته الأولى في الدوري أمام فريق خورفكان، ويطمح إلى تعديل مساره في البطولة، وكسر حاجز الهزائم والتعادلات في كأس الاتحاد والدوري باستعادة نغمة الانتصارات من جديد تطلعاً للعودة إلى الواجهة.

وكان فريق شباب الأهلي دبي قد استعان بخدمات اللاعب البرازيلي المغمور ماتيوس جورج، إلى جانب بقية اللاعبين وليد الغول وخالد المهيري وعبدالله محمد أهلي وأحمد حسين بن حماد وراشد الروي وراشد الهنائي وراشد عبيد، فيما يلعب الظفرة اليوم بطموح المحافظة على نغمة الانتصارات ومواصلة حصد النقاط باعتباره أفضل فريق في الدولة حتى الآن كونه أنهى الموسم الماضي بطلاً لثنائية الدوري وكأس الاتحاد ووصافة الكأس، وافتتح الموسم الحالي ببطولة السوبر ويقف على صدارة مجموعته في كأس الاتحاد بالعلامة الكاملة، ويعتبر الفريق الوحيد الذي لم يتعرض للخسارة في كأس الاتحاد والدوري، وحقق فوزاً صعباً على ضيفه البطائح في الأسبوع الماضي 6-3.

ويلعب الظفرة بقيادة نجمه المحترف البرازيلي وليامز أوليفيرا «باسورا»، إلى جانب منصور وصبري وسالم وعبدالكريم جميل وخالد شاه وعسكر عمر وهلال الجابري وطالب الفزاري وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي العائد بقوة الى صفوف الفريق.

ويلتقي في المباراة الثانية فريقا البطائح وضيفه الحمرية على ملعب صالة نادي الذيد في مواجهة تضميد الجراح باعتبار أن الفريقين خسرا في جولة الافتتاح، وكان فريق البطائح قدم مباراة العمر أمام الظفرة، وخسر بصعوبة كبيرة وسبق له أن حقق فوزاً يتيماً في كأس الاتحاد على فريق اتحاد كلباء ويطمح إلى مواصلة الأداء القوي والمميز بقيادة محترفه التركماني مكسات سوليتانوف ومحمد علي وعمر عنتر ومحمد عاشور ومنصور عبدالله، أما فريق الحمرية فقد خسر من اتحاد كلباء 4-7 على ملعبه ووسط جمهوره، ويطمح الفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وتضم تشكيلته كل من ماجد عبدالله، إسحق خليفة السويدي، خالد السقطري، سعيد السويدي، وراشد الشامسي. ‏‭