شباب الأهلي يستضيف الظفرة في قمة الجولة

الشارقة (الاتحاد)
تتواصل مباريات دوري الصالات في أسبوعه الثاني في السابعة من مساء اليوم بمواجهتي شباب أهلي دبي مع ضيفه الظفرة، ويلتقي البطائح مع الحمرية في صالة نادي الذيد، وتختتم المباريات غداً بلقاء مليحة مع دبا الحصن.
تعتبر مباراة شباب أهلي دبي والظفرة قمة الاسبوع الثاني في الدوري، وسيكون كل فريق حريص على الفوز بنتيجة المباراة، وعلى وجه الخصوص، فريق شباب أهلي دبي كونه خسر مباراته الأولى في الدوري أمام فريق خورفكان، ويطمح إلى تعديل مساره في البطولة، وكسر حاجز الهزائم والتعادلات في كأس الاتحاد والدوري باستعادة نغمة الانتصارات من جديد تطلعاً للعودة إلى الواجهة.
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ويلعب الظفرة بقيادة نجمه المحترف البرازيلي وليامز أوليفيرا «باسورا»، إلى جانب منصور وصبري وسالم وعبدالكريم جميل وخالد شاه وعسكر عمر وهلال الجابري وطالب الفزاري وطاهر ناصر وحسن الحنطوبي العائد بقوة الى صفوف الفريق.
ويلتقي في المباراة الثانية فريقا البطائح وضيفه الحمرية على ملعب صالة نادي الذيد في مواجهة تضميد الجراح باعتبار أن الفريقين خسرا في جولة الافتتاح، وكان فريق البطائح قدم مباراة العمر أمام الظفرة، وخسر بصعوبة كبيرة وسبق له أن حقق فوزاً يتيماً في كأس الاتحاد على فريق اتحاد كلباء ويطمح إلى مواصلة الأداء القوي والمميز بقيادة محترفه التركماني مكسات سوليتانوف ومحمد علي وعمر عنتر ومحمد عاشور ومنصور عبدالله، أما فريق الحمرية فقد خسر من اتحاد كلباء 4-7 على ملعبه ووسط جمهوره، ويطمح الفريق إلى الخروج بنتيجة إيجابية في مباراة اليوم، وتضم تشكيلته كل من ماجد عبدالله، إسحق خليفة السويدي، خالد السقطري، سعيد السويدي، وراشد الشامسي.