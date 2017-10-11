سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

يخضع لاعبا فريق الإمارات، المهاجم الأرجنتيني ساشا، واللاعب سعد سرور للعلاج في صربيا بواسطة «مشيمة الخيول»، مع الدكتورة الصربية ماريانا كوفاسيفيت، حيث غادرا إلى صربيا أمس، لتلقي العلاج من الإصابة التي طالتهما أخيراً، بهدف تسريع عودتهما إلى صفوف الفريق في المرحلة المقبلة، في حين يحصل اللاعب الكوري الجنوبي بارك جونج على راحة يوم غدٍ قبل انضمامه إلى التدريبات مساء الجمعة بعد وصوله اليوم من سويسرا، حيث شارك مع منتخب بلاده في مباراة ودية أمام المغرب، بينما حصل اللاعب خالد خميس على راحة لمدة 10 أيام إثر الإصابة التي تعرض لها في الكاحل، قبل أن يدخل مرحلة تدريبات التأهيل والتدريبات البدنية

ويسعى التشيكي إيفان هاشيك مدرب فريق الإمارات لإجراء التدريبات التكتيكية المقررة خلال الفترة المقبلة مع اقتراب العد التنازلي من اللقاء المرتقب مع شباب الأهلي- دبي السبت المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دوري الخليج العربي وذلك بعدما حرص على تصحيح الأخطاء الدفاعية التي رافقت اللاعبين أمام الوصل في الجولة الثانية من كأس الخليج العربي، خصوصاً أن هاشيك بدا غير سعيد بتكرارها لكونها كانت سبباً في الخسارة أمام الوصل بالذات في الجولة الثانية من الدوري.

وشدد هاشيك على أهمية التركيز الجيد في اللقاء المقبل لاعتبارات عدة مرتبطة بالخطورة الكبيرة التي يمثلها هجوم أصحاب الأرض، خصوصاً ديوب ولوفانور، لضمان العودة من ستاد راشد بالنتيجة الإيجابية رغم صعوبة المهمة أمام فريق كبير يتطلع إلى النتائج الإيجابية في الموسم الحالي.

بدوره، وصف المدافع مروان محمد، المواجهة المقررة أمام شباب الأهلي- دبي بأنها مهمة للغاية في سباق تجميع النقاط، وتعني له الكثير من الخصوصية لأنها تجمعه بـ«أصدقاء الأمس» في فريقه السابق، موضحاً في الوقت نفسه بأنه سينحي مشاعره جانبا في هذه المواجهة بالرغبة في خدمة جهود «الصقور» لحصد أفضل نتيجة تعزز الظهور القوي في الموسم الجديد بعد التعادل الافتتاحي أمام الظفرة 3-3 والفوز على حتا برباعية نظيفة.

وأضاف: «بلغنا مرحلة مهمة من التحضيرات للقاء المقبل ونضع في تقديرنا أهمية مضاعفة جهودنا حتى نحصل على النتيجة الإيجابية، والمؤكد أن المواجهة صعبة للغاية أمام أصحاب الأرض، والجهاز الفني بقيادة المدرب هاشيك قام بكل الخطوات التي تمنحنا فرصة خوض اللقاء بالجاهزية الجيدة، والخسارة الماضية من الوصل لن تؤثر في طموحاتنا في ظل الظروف التي رافقت الفريق، وهناك الكثير من المكاسب الإيجابية بمنح الفرصة لظهور بعض اللاعبين الذين لم تتسن لهم فرصة المشاركة في المباريات الماضية».

وحول أهمية تجميع النقاط في الدور الأول من الدوري قال مروان محمد: «كل الفرق تسعى لتحقيق هذا الهدف، ونحن بدورنا نعمل على الوصول إلى أفضل معدل من النقاط على لائحة الترتيب والبداية القوية تمنحنا الدافع القوي في المباريات المقبلة من الدوري بفضل الدعم والاهتمام والمتابعة من إدارة النادي في إطار سعيها لتوفير الظروف الإيجابية التي تقودنا للدفاع عن طموحات النادي في الموسم الحالي».