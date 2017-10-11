«النقد العربي» يستضيف اجتماع المجموعة التشاورية للجنة بازل

أبوظبي (الاتحاد)

يستضيف صندوق النقد العربي الاجتماع الدوري للمجموعة التشاورية للجنة بازل للرقابة المصرفية الذي ستنطلق فعالياته اليوم في مدينة أبوظبي ويستمر يومين.

يشارك في الاجتماع عدد من كبار المسؤولين من إدارات الرقابة المصرفية في المصارف المركزية والهيئات الرقابية العالمية، وممثلو لجان الرقابة المصرفية للمجموعات الإقليمية المختلفة.

يشارك صندوق النقد العربي العضو في الاجتماع بصفته الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية.

ويناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات المهمة في إطار برنامج عمل المجموعة التشاورية للجنة بازل للرقابة المصرفية لعام 2017، بصورة خاصة قضايا التنسيق ما بين السلطات الرقابية عبر الحدود، والإجراءات الاستنسابية في إطار بازل، والتحديات التي تواجه القطاع المصرفي في ظل بيئة تتسم بانخفاض أسعار الفائدة وتداعيات ذلك على أسعار الأصول وربحية المصارف.

إضافة لذلك سوف يناقش الاجتماع موضوع تقنية الخدمات المالية وانعكاساتها على قضايا الشمول المالي من منظور التدابير التنظيمية والرقابة المصرفية، كما سيناقش خيارات السياسات الحصيفة في تكوين المخصصات لمواجهة الخسائر المتوقعة على ضوء الدروس المستفادة من تجارب الدول الآسيوية.

من جانب آخر، يتضمن الاجتماع جلسة لتبادل التجارب والخبرات تتضمن عروضاً لممثلي الهيئات الرقابية والمصارف المركزية الدولية، من بينها عرض للأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية حول «إدارة مخاطر السيولة وفق متطلبات بازل III في الدول العربية».

يتطرق العرض لتطبيق ركائز الإطار الرقابي لإدارة مخاطر السيولة في الدول العربية وجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لتمكين المصارف العربية من الوفاء بهذه المتطلبات.