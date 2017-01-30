«غرفة أبوظبي» تناقش تحديات القطاع الخاص في البناء والتطوير العقاري

أبوظبي(الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي ودائرة التنمية الاقتصادية مؤخراً لقاءً موسعاً لممثلي قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري والمدن العمالية، بحضور إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة أبوظبي، وخليفة سالم المنصوري وكيل دائرة التنمية الاقتصادية بالإنابة، وخليفة المزروعي وكيل دائرة الشؤون البلدية والنقل، وسعيد عيسى الخييلي مدير عام المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة. حضر اللقاء الدكتور مبارك العامري، وسند المقبالي، وريد الظاهري أعضاء مجلس إدارة غرفة أبوظبي، ومحمد هلال المهيري مدير عام الغرفة، وعبد الله غرير القبيسي نائب مدير عام الغرفة، وممثلو أكثر من 200 شركة ومؤسسة عاملة في قطاعي البناء والتشييد والتطوير العقاري وإدارة المدن العمالية.

وأكد محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي في كلمة ألقاها في بداية اللقاء أن تنظيم هذه السلسلة من اللقاءات يأتي في إطار جهود الغرفة ودائرة التنمية الاقتصادية لتنفيذ توصيات ومخرجات منتدى أبوظبي للأعمال الذي عقد في شهر مايو من العام الماضي والذي شدد على أهمية مساعدة الشركات والمؤسسات ومزودي الخدمات في قطاع البناء والتشييد والمدن العمالية لمواجهة التحديات الخاصة بتمكين هذه الشركات من القيام بدورها في تنفيذ مشاريع البناء والعمران ودعم خطط ومبادرات الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة في إمارة أبوظبي.

وقال «إن لقاء القطاع الخاص مناسبة هامة للتأكيد على استراتيجية العلاقة والتعاون الاستثماري بين مؤسسات القطاع العام وشركات القطاع الخاص العاملة في قطاع المقاولات والتشييد في إمارة أبوظبي».

وأشاد المهيري خلال اللقاء بالدور الكبير الذي تقوم به دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة الشؤون البلدية والنقل والمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة لدعم فعاليات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي.