«إشراقة» تسلم مشروع «ذا أونيكس» في دبي

دبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «إشراقة»، للتطوير العقاري، عن الانتهاء من تسليم مشروع «ذا أونيكس» الواقع على شارع الشيخ زايد في دبي. ويعتبر «ذا أونيكس» مشروعاً فاخراً بنظام التملك الحر لشركة «إشراقة»، ويتكون من أبراج سكنية وتجارية، إضافة إلى فندق من فئة أربع نجوم، مع تخصيص 3 من طبقاته الأولى للمطاعم والمحال، ما يجعل منه وجهة رئيسة للمجتمع المحلي في دبي.

ويشهد المشروع التطويري الراقي متعدد الاستعمالات زيادة في الطلب، حيث بيعت معظم الوحدات السكنية فيه، في حين تم شغل العديد منها بالفعل. كما تشهد المساحات المكتبية والتجزئة طلباً مرتفعاً أيضاً.

وفي وقت سابق من العام، وقعت «إشراقة» اتفاقية مع «كولدويل بانكر الإمارات»، شركة الوساطة العقارية العالمية، تصبح بموجبها الأخيرة وكيل المبيعات الحصري لمشروع «ذا أونيكس».

ويشتمل «ذا أونيكس» على خمسة طوابق مخصصة لمواقف السيارات، اثنان منها في الدور السفلي، وثلاثة على المنصة، وبطاقة استيعابية تصل إلى نحو 1،440 سيارة، ليتفوق بذلك على النسب العالمية المعتمدة لمواقف السيارات. وتم تزويد المشروع بـ 24 مصعداً متطوراً، وحوضين للسباحة ومركزين للياقة البدنية.

وقال الشيخ بدر الزهراني رئيس شركة «إشراقة»: «نحن سعداء بالإعلان عن إنجاز وتسليم مشروع«ذا أونيكس».

تساهم شراكتنا مع كولدويل بانكر في هذا المشروع المرموق في تعزيز مبيعاتنا على نحو كبير، حيث يعتبر«ذا أونيكس» من المشاريع العقارية الأكثر ترقباً وإننا فخورون جداً بالمستوى المتميز الذي حققه. في حين تمتلك شركة كولدويل بانكر خبرات واسعة في القطاع العقاري في الإمارات، ونحن نثق تماماً بقدرتها على مواصلة مهام تسويق المشروع على أكمل وجه».