  • الأربعاء 21 محرم 1439هـ - 11 أكتوبر 2017م

منتخبنا يكتفي بالتعادل مع الأردن رغم النقص العددي للضيوف

«أبيض الشباب» يواجه «النشامى» في الودية الثانية الليلة
حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

معتصم عبدالله (دبي)

يخوض منتخبنا الوطني للشباب في السادسة والنصف من مساء اليوم، تجربته الودية الثانية أمام ضيفه منتخب الأردن للشباب على ملعب ذياب عوانة بمقر الاتحاد في دبي، في إطار استعدادات المنتخبين لخوض تصفيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، المقررة خلال الفترة من 31 أكتوبر وحتى 8 نوفمبر المقبل.

ويخوض الأبيض «التصفيات» في قرغيزستان ضمن المجموعة الأولى، والتي تضم الى جانبه منتخبات عمان، النيبال، قرغيزستان «المستضيف»، والبحرين، في المقابل يستضيف «النشامى» مباريات المجموعة الخامسة إلى جانب إيران، فلسطين، وسوريا.

وستكون ودية اليوم الأخير لمنتخبنا خلال تجمعه الحالي قبل السفر الى أوزباكستان لخوض تجمع خارجي أخير يتضمن بدوره أداء مباراتين أمام أوزباكستان، يومي 15 و17 أكتوبر الحالي، قبل انطلاقة التصفيات في 31 أكتوبر، حيث يستهل منتخبنا مشواره بلقاء عمان في الجولة الأولى، فيما ستكون مباراة الجولة الثانية أمام نيبال في 4 نوفمبر، والثالثة مع قرغيزستان في 6 نوفمبر، على أن يختتم الدور الأول بلقاء البحرين في 8 نوفمبر.

ويطارد «الأبيض» في مباراة الليلة فوزه «الدولي» الأول تحت قيادة مدربه الحالي الصربي ليوبينكو درولوفيتش، بعد أن تعثر في ثمان مباريات دولية على التوالي بالتعادل 1-1 أمام سلوفينا والخسارة 1-5 في المباراة الثانية أمام ذات المنتخب، والخسارة في مباراتين أمام رديف النصر 0-2، ورديف شباب الأهلي دبي 0-1، ومن ثم أمام منتخبي غانا ومالي للناشئين 0-4 على التوالي، ومنتخب غينيا للناشئين 0-3، قبل أن يكتفي بالتعادل الإيجابي 1-1 أمام نظيره منتخب الأردن أمس الأول في الودية الأولى.

وافتتح معاذ عموري التسجيل لمنتخب النشامى في الدقيقة 15 لمباراة أمس الأول مستفيداً من ركلة ركنية، ونجح علي صالح مهاجم «الأبيض» في تعديل النتيجة قبل نهاية الشوط الأول بتسجيله في الدقيقة 30، مستفيداً من كرة عرضية مررها له زميله خلفان حسن، وأكمل الضيوف المباراة بعشرة لاعبين، بعدما أشهر الحكم حسن البلوشي البطاقة الحمراء للاعب حمزة السيفي من المنتخب الأردني في الدقيقة 47 أثر تدخله القوي من دون كرة على اللاعب علي صالح. ... المزيد
     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال
الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 