حاتم فاروق (أبوظبي)

ساهمت عمليات شراء مؤسساتية وتبديل مراكز طالت عدداً من الأسهم الصغيرة المدرجة في دعم مؤشرات الأسواق المالية المحلية وجذب السيولة المتدفقة بنهاية جلسة تداولات أمس، فيما ظلت الأسهم القيادية في مقاعد المتفرجين منتظرة انتهاء موجات الشراء التي تركزت على عدد من الأسهم المنتقاة وسط حالة من الزخم والتفاؤل سادت قاعات التداول في سوقي أبوظبي ودبي الماليين.

وتجاوزت قيمة تعاملات المستثمرين في الأسواق المالية المحلية بنهاية جلسة أمس، نحو 807.8 مليون درهم، بعدما تم التداول على أسهم 64 شركة مدرجة، بإحجام بلغت 578.9 مليون سهم، من خلال تنفيذ 7693 صفقة، حيث ارتفعت أسعار 29 سهماً، فيما تراجعت أسعار 24 سهماً، وظلت أسعار 11 سهماً على ثبات عند الإغلاق السابق.

وأنهى مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية تعاملات جلسة أمس على ارتفاع بلغت نسبته 0.48% عند مستوى 4472 نقطة، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 169 مليون سهم، بقيمة تجاوزت الـ198.5 مليون درهم، من خلال تنفيذ 1748 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 30 شركة مدرجة، ارتفعت منها أسعار 17 سهماً، فيما تراجعت أسعار 9 أسهم، وظلت أسعار 4 أسهم على ثبات دون تغيير عن الجلسة السابقة.

ونجح مؤشر سوق دبي المالي، في التماسك أمام عمليات جني أرباح طالت عدداً من الأسهم التي شهدت ارتفاعات متتالية خلال الجلسات الماضية، ليغلق منخفضاً بنسبة طفيفة بلغت 0.06% عند مستوى 3608 نقاط، بعدما تعامل المستثمرون على أكثر من 409.9 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت 609.3 مليون درهم، من خلال تنفيذ 5645 صفقة، حيث تم التعامل على أسهم 34 شركة مدرجة، ارتفع منها 12 سهماً، فيما تراجعت أسعار 15 سهماً، وظلت أسعار 7 أسهم عند الإغلاق السابق دون تغيير.