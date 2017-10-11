دبي (الاتحاد)

وقعت الإمارات للشحن الجوي أمس، اتفاقية رمز مشترك مع شركة «كارجولوكس» في إطار الشراكة التشغيلية، التي تتيح استخدام طاقة الشحن المتوافرة على رحلات الناقلتين مع الحفاظ على بوليصة الشحن الجوي ورقم الرحلة الخاص بكل منهما، وتسري الاتفاقية على طاقة الشحن المتوافرة على رحلات الركاب، وتلك المخصصة للشحن على السواء.

وقع الاتفاقية، نبيل سلطان، نائب رئيس أول طيران الإمارات لدائرة الشحن، وريتشارد فورسون، الرئيس التنفيذي لكارجولوكس، بحضور فرانسوا باوش وزير التنمية المستدامة والبنية التحتية في لوكسمبورج.

وقال سلطان: «أثمرت شراكتنا التشغيلية مع كارغولوكس خلال الأشهر الخمسة الماضية نتائج إيجابية، وقد حققنا إنجازات حددناها كأهداف منذ البداية. وسوف نتمكن اليوم من خلال اتفاقية الرمز المشترك من توسيع هذه الشراكة».

من جهته، قال ريتشارد فورسون: «يسرني أن أرى نجاح وتطور شراكتنا مع الإمارات للشحن الجوي خلال الأشهر الماضية. وتعد اتفاقية الرمز المشترك تطوراً طبيعياً لشراكتنا التشغيلية، وتعكس تكامل العروض بيننا».