«الاتحاد لخدمات الطاقة» تطور مركز ‬القياس ‬والتحقيق

دبي (الاتحاد)

وقعت ‬شركة ‬الاتحاد ‬لخدمات ‬الطاقة (‬اتحاد ‬اسكو)‬ ‬مذكرة ‬تفاهم ‬مع ‬شركة «‬تاليسن ‬العالمية» ‬البرمجيات ‬من ‬أجل ‬التطوير ‬المشترك ‬لمركز ‬القياس ‬والتحقيق (‬M&V) ‬في ‬دبي، بحسب بيان أمس.

وقع المذكرة علي ‬الجاسم، ‬الرئيس ‬التنفيذي ‬لـ «‬اتحاد ‬اسكو» ‬وموهان ‬مينون ‬المدير ‬الإداري ‬لشركة «‬تاليسن ‬العالمية» ‬وبحضور ‬مسؤولين ‬من ‬كلا ‬الطرفين.

وقال علي الجاسم الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد اسكو»: «يعد المتعاملين على رأس أولويات أعمالنا في (اتحاد اسكو)، وعلى هذا النحو يمثل إنشاء مركز القياس والتحقيق (‏M&V) ‬انعكاساً ‬لالتزامنا ‬باستخدام ‬أحدث ‬التقنيات ‬العالمية ‬المبتكرة ‬لضمان ‬تقديم ‬قيمة ‬إضافية ‬لمتعاملينا ‬من ‬خلال ‬كافة ‬عملياتنا ‬وخدماتنا. ‬فبينما ‬يعد ‬مركز ‬القياس ‬والتحقيق (‬M&V) ‬توسعاً ‬جوهرياً ‬في ‬خدمات (‬اتحاد ‬اسكو)‬، ‬فإنه ‬سوف ‬يمكننا ‬أيضاً ‬من ‬الاستفادة ‬من ‬الإمكانات ‬الهائلة ‬لتكنولوجيا ‬الانترنت ‬من ‬أجل ‬مراقبة ‬أداء ‬كل ‬أصول ‬العملاء ‬عن ‬كثب ‬لتوفير ‬خدمة ‬بمعايير ‬عالمية»‬.

من جهته، قال جورج بريل الرئيس التنفيذي لشركة «تاليسن العالمية»: «تمتلك شركتنا خبرة طويلة في مجال إدارة الطاقة وبيانات الأداء في الأبنية الضخمة في الولايات المتحدة الأميركية، ونحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً من هذا المشروع الكبير والمبتكر في منطقة الشرق الأوسط».