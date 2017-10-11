«الاتحاد لخدمات الطاقة» تطور مركز ‬القياس ‬والتحقيق

دبي (الاتحاد)
وقعت شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (اتحاد اسكو) مذكرة تفاهم مع شركة «تاليسن العالمية» البرمجيات من أجل التطوير المشترك لمركز القياس والتحقيق (M&V) في دبي، بحسب بيان أمس.
وقع المذكرة علي الجاسم، الرئيس التنفيذي لـ «اتحاد اسكو» وموهان مينون المدير الإداري لشركة «تاليسن العالمية» وبحضور مسؤولين من كلا الطرفين.
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من جهته، قال جورج بريل الرئيس التنفيذي لشركة «تاليسن العالمية»: «تمتلك شركتنا خبرة طويلة في مجال إدارة الطاقة وبيانات الأداء في الأبنية الضخمة في الولايات المتحدة الأميركية، ونحن متحمسون للغاية لأن نكون جزءاً فاعلاً ومؤثراً من هذا المشروع الكبير والمبتكر في منطقة الشرق الأوسط».