برانديللي يطالب لاعبي «العميد» بتفادي «البطاقات»

وليد فاروق (دبي)

وضع الإيطالي تشيزاري برانديللي المدير الفني لفريق النصر برنامجاً مكثفاً لمحترفي «العميد» من أجل رفع درجة جاهزيتهم قبل خوض المواجهات المقبلة بداية من مباراة دبا الفجيرة ضمن منافسات الجولة الرابعة لمسابقة دوري الخليج العربي، والمقرر لها يوم السبت المقبل على استاد زعبيل.

ويعول الجهاز الفني للنصر على ارتفاع مستوى اللياقة البدنية والفنية لجميع اللاعبين بمن فيهم المحترفون الأربعة من أجل مواصلة المسيرة في الدوري بالشكل الذي يضمن البقاء في دائرة المنافسة على صدارة في هذه المرحلة من المسابقة.

وافتقد الفريق جهود كل من البرازيلي مارسيلو سيرينو واللبناني جوان العمري في المباراة الأخيرة التي خاضها أمام حتا ضمن منافسات بطولة كأس الخليج العربي، بسبب رغبة برانديللي في منح الفرصة لعدد من الوجوه الجديدة وإراحة مارسيلو في الوقت الذي غاب العمري لانضمامه إلى صفوف منتخب بلاده.

وكان الفريق واصل تدريباته على مدار الأيام الماضية، وحرص برانديللي على توجيه لاعبيه إلى ضرورة تفادي البطاقات الملونة التي لازمت الفريق في آخر مباراتين، وكلفته خسارة لاعبين في وقت مبكر واستكمال معظم أحداث اللقاء بعشرة لاعبين فقط، حدث ذلك في مباراة الجزيرة بالجولة الثالثة من الدوري، وتكرر نفس الموقف في مباراة حتا بكأس الخليج العربي.