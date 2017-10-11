بوصوفة ينضم لتدريبات الجزيرة استعداداً للظفرة

مصطفى الديب (أبوظبي)

عاد إلى العاصمة أبوظبي، المغربي مبارك بوصوفة، لاعب الجزيرة بعد المشاركة مع منتخب بلاده في مباراة الجولة قبل الأخيرة من التصفيات لمؤهلة لنهائيات كأس العالم بروسيا العام المقبل، ومن المقرر أن ينضم اللاعب لتدريبات فخر أبوظبي اليوم، استعداداً للقاء الظفرة في دوري الخليج العربي اليوم.

على جانب آخر، يواصل الفريق استعداداته للقاء الذي سيقام على ستاد حمدان بن زايد بالمنطقة الغربية، ضمن منافسات الأسبوع الرابع للبطولة، ويفتقد حامل لقب دوري الخليج العربي لمجهودات أكثر من لاعب على رأسهم المهاجم الدولي أحمد خليل الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي، إضافة إلى المهاجم أحمد عطاس، وكذلك لم يتضح موقف الفرنسي لاسانا ديارا الذي لا يزال يخضع لبرنامج علاجي أيضا، ويغيب سالم العيدي عن لقاء الظفرة بسبب طرده في مباراة النصر الأخيرة في البطولة. فيما شهدت الأيام الماضية عودة كل من محمد فوزي وسالم عبد الله للمشاركة مع الفريق، وخاض اللاعبان مباراة العين في كأس الخليج العربي، التي فاز بها «فخر أبوظبي» بهدفين مقابل هدف واحد.

على جانب آخر، حرصت شركة كرة القدم على إقامة احتفالية خاصة قبل تدريب أمس للأول للمصريين العاملين بالفريق، وذلك لتهنئتهم بالتأهل لمونديال روسيا بعد غياب طويل منذ نسخة 1990 في إيطاليا.