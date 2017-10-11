وليد سالم: دوري «الأسطورة» يشعل التحدي بين «الهواة»

سامي عبدالعظيم (رأس الخيمة)

انضم وليد سالم، الحارس الدولي السابق إلى الحصص التدريبية في فريق العروبة بعد إكمال إجراءات تسجيله في اتحاد الكرة حسب نص المادة 36/‏2 من لائحة أوضاع وانتقالات اللاعبين، إذ تشير إلى إمكانية الموافقة على تسجيل اللاعب «المحترف فقط» خارج فترتي التسجيل إذا انتهى عقده مع ناديه السابق قبل انتهاء فترة التسجيل، وذلك خلال 21 يوم عمل من انتهاء إحدى فترتي التسجيل وضمن العدد المسموح بتسجيله.

وقوبل اللاعب وليد سالم بتقدير كبير من مسؤولي العروبة والجهاز الفني واللاعبين تقديراً لتاريخه المليء بالنتائج الإيجابية مع العين خلال مشواره المهني الممتاز، حيث يمثل الإضافة المطلوبة في الفترة المقبلة في ظل الطموحات الكبيرة من إدارة النادي لتعزيز حظوظ الفريق في المنافسة على بطاقتي الصعود للمحترفين.

وقال وليد سالم، إنه لا يشعر بالخجل من اللعب في دوري «الهواة»، لأنه يدرك أنه قادر على العطاء حتى لو كان هذا الشيء في «ميادين الدرجة الأولى»، بعد التجربة الناجحة مع الزعيم العيناوي بشهادة الجميع، موضحاً أن الأجواء الإيجابية في نادي العروبة تساعده على تقديم المردود الجيد خلال السنوات المقبلة، إلى جانب دوره المعنوي مع اللاعبين بحكم خبرته الطويلة في الملاعب.

وأضاف: «هناك أمثلة مهمة لحراس المرمى على مستوى العالم، مثل بوفون وعصام الحضري، إلى جانب محسن مصبح وزكريا أحمد ومعتز عبدالله محلياً، ويجب أن ننظر إلى تجربة بوفون، وهو يتخطى حاجز ال 1000 مباراة في مسيرته المهنية رغم تقدمه الكبير في العمر، والشيء ذاته فعله المصري عصام الحضري الذي وصل إلى أكثر من 100 مباراة دولية مع المنتخب المصري، وهو الآن على أعتاب المشاركة التاريخية المرتقبة في مونديال روسيا 2018».

وأكد وليد سالم أن وجود «الأسطورة» مارادونا مع الفجيرة في دوري الدرجة الأولى يمنح المسابقة حالة كبيرة من الإثارة والأضواء في ظل الاهتمام الكبير الذي عبرت عنه وسائل الإعلام العالمية بوجوده في دوري الأولى، وقال في الوقت نفسه إنه يمنح الدافع المعنوي للاعبين في الفرق الأخرى للتألق في المباريات، خصوصا أمام الفجيرة للحصول على أفضل النتائج.

وعبر وليد سالم عن فخره بتجربته التاريخية والمشرفة نحو 18 عاماً مع الزعيم العيناوي وتتويجه بـ 23 بطولة، إلى جانب لقب خليجي 18 مع «الأبيض الإماراتي»، وقال إن لن ينسى الأيام الجميلة مع العين لأنها متقدة في ذاكرته بكثير من الفخر وعلى استعداد للعودة إلى صفوف هذا الفريق الكبير بتاريخه الحافل ومكانته المرموقة والمبادئ الرائعة التي أرستها قيادته الرشيدة، إلى جانب الشعور الرائع نحو الجماهير الوفية التي تعد اللاعب الأساسي في الألقاب التي حصل عليها الفريق في تاريخ النادي.