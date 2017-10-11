دبي تطلق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»

دبي(الاتحاد)

شهدت دبي إطلاق «المجلس العالمي للتجمعات البحرية»، في خطوة الأولى من نوعها في العالم لتوطيد أطر العمل التعاوني بين أقطاب الصناعة البحرية للارتقاء باستدامة وتنافسية وجاذبية القطاع البحري العالمي.

جاء ذلك، على هامش جدول أعمال «أجندة دبي البحرية 2017 « التي تم عقدها في دبي أمس.

وأوضح مسؤولو «سلطة مدينة دبي الملاحية» بأنّ تأسيس المجلس جاء استجابةً للحاجة الملحة إلى توحيد الجهود المشتركة بين التجمعات البحرية الرائدة عالمياً لمواجهة التحديات واستشراف الفرص المتاحة على مستوى المدن البحرية، مؤكدين دوره المرتقب كمنبر رائد لتحفيز نمو واستدامة النشاطات البحرية ذات الصلة بالسفن والشحن والموانئ والهندسة البحرية وخدمات الدعم والإسناد البحري.

وأعرب سلطان بن سليّم، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة في دبي رئيس «سلطة مدينة دبي الملاحية»، عن اعتزازه بالإنجاز النوعي الجديد الذي يضاف إلى مسيرة دبي الحافلة بالنجاحات السبّاقة على الخارطة البحرية العالمية، مضيفاً: «ليس مستغرباً أن تحتضن دبي المجلس العالمي الأول من نوعه للتجمعات البحرية، سيّما وأنها تسير قدماً على نهج التميز استلهاماً من الرؤية الثاقبة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي علّمنا الإصرار على تحقيق المركز الأول في قوله: «نحن لا نرضى عن المركز الأول بديلاً». ومن هنا، جاءت الخطوة النوعية لتضع الإمارة في موقع الصدارة عالمياً في غرس ثقافة العمل التعاوني بين التجمعات البحرية الرائدة، سعياً وراء استشراف آفاق جديدة لبناء قطاع بحري أكثر استدامةً ونمواً لخدمة القطاعات البحرية في العالم».