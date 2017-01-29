«اتحاد إسكو» تزود 600 مبنى في حتا بالطاقة الشمسية

دبي (الاتحاد)

تتولى شركة الاتحاد لخدمات الطاقة «اتحاد إسكو» تصميم وتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطوح أكثر من 600 مبنى سكني في منطقة حتا، بما في ذلك الفلل والمباني الحكومية في إطار خطة التنمية الشاملة للمنطقة. وسيسهم البرنامج الذي سيكتمل بنهاية 2018، في الحد من تكاليف الطاقة لسكان الفلل، بحسب بيان لـ «اتحاد إسكو»، مضيفا أنه سيتم ربط ألواح الطاقة الشمسية بالشبكة الرئيسة لهيئة كهرباء ومياه دبي عبر برنامج «شمس دبي». وقال الرئيس التنفيذي لشركة «اتحاد اسكو» علي الجاسم «بموجب هذه المناقصة التاريخية، سنقوم بتركيب ألواح طاقة شمسية على سطوح المباني في منطقة حتا، وتوفير خدمات الصيانة لمدة عامين»، مضيفا «بالنسبة لمنطقة حتا، يعتبر هذا المشروع الأكبر من نوعه بالمنطقة لتركيب ألواح الطاقة الشمسية على سطوح المباني السكنية، وستنفذه شركة اتحاد سولار».

وأنشأت «اتحاد سولار» التابعة لشركة «اتحاد اسكو»، لتوزيع الحلول المبتكرة في توليد الطاقة الشمسية ضمن قطاع الطاقة في الدولة. ويلعب مشروع حتا دوراً مهماً في إيجاد العديد من فرص العمل الفنية والإدارية والتشغيلية، ويتوقع أن يقدم فرصاً متميزة لشركة ’اسكو‘ في المنطقة.

وتهدف خطة التنمية الشاملة لمنطقة حتا، والتي تبلغ تكلفتها 1.3 مليار درهم إماراتي (353.9 مليون دولار)، إلى تعزيز الجاذبية الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة، والارتقاء بمكانتها كمقصد سياحي بيئي متميز على مستوى عالمي. ويغطي المشروع ثلاثة مجالات رئيسة بما في ذلك القطاع الاقتصادي والخدمي، والسياحة والرياضة، والثقافة والتعليم.