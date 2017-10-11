ولي عهد لوكسمبورغ: نتعاون مع الإمارات في تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني

أبوظبي (الاتحاد)

أكد صاحب السمو الملكي الأمير غويلم ولي عهد لوكسمبورغ، أهمية توسيع مجالات التعاون بين الإمارات ولوكسمبورغ في مجالات تقنية المعلومات والاتصالات والأمن الإلكتروني وأنشطة صناعة الفضاء، داعياً شركات ومؤسسات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي ولوكسمبورغ إلى الاستفادة من الإمكانيات والتسهيلات المتاحة بصورة أفضل لخدمة اقتصاد البلدين الصديقين.

وقال خلال الاجتماع الموسع الذي عقد ظهر أمس مع المسؤولين في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، برئاسة إبراهيم المحمود النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الغرفة، إن الإمارات ولوكسمبورغ تمكنتا من تحقيق تقدم كبير وإنجازات واضحة في عدد من المجالات والقطاعات الحيوية، ما يعكس قدرة اقتصادهما وحرص شركاتهما على دعم نمو الأنشطة الاقتصادية والتقنية والصناعية والخدمية لتحقيق التنمية المستدامة المنشودة.

وأشار إلى أن ثقافة بلاده متنوعة، حيث ساهم ذلك في جذب العديد من الشركات العالمية للاستثمار في لوكسمبورغ واتخاذها مقراً لأعمالها، مشيراً إلى أن 46% من سكان الدوقية من الأجانب، مما يجعلها الأكثر تنوعاً في أوروبا، معرباً عن سعادته لزيارة أبوظبي للمرة الثانية خلال العام الجاري.

حضر الاجتماع، رؤساء ومديرو أكثر من 200 شركة ومؤسسة من الإمارات ولوكسمبورغ، عاملة في عدد من القطاعات والمجالات الحيوية.