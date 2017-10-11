اقتصاديون: الإقبال على سندات أبوظبي مؤشر على الثقة العالمية باقتصاد الإمارة

يوسف البستنجي(أبوظبي)

تجاوزت قيمة الاكتتاب في سندات أبوظبي السيادية ثلاثة أضعاف القيمة المطروحة ليبلغ 30 مليار دولار، وسط إقبال كبير من المستثمرين العالميين والمؤسسات والمحافظ الاستثمارية الدولية، ما يعتبر مؤشراً مهماً على الثقة الكبيرة التي يتمتع بها اقتصاد الإمارة وملاءتها المالية وسيرتها التاريخية الموثوقة لدى المستثمرين بالأسواق العالمية، بحسب خبراء وأكاديميين اقتصاديين.

وأكد الخبراء أن اقتصاد إمارة أبوظبي يعتبر أحد أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمارات الأجنبية، وأحد أكثر الأسواق الموثوقة على مستوى المنطقة و العالم.

وقال الخبراء: «إن الاكتتاب في سندات صادرة عن إمارة أبوظبي لأجل يصل إلى 30 عاماً بنسبة فائدة تعتبر متدنية جداً، ما هو إلا مؤشر على أن المستثمرين يراهنون على مستقبل موثوق، وسوق جذابة ستمكنهم من تحقيق الربح والعائد الجيد والمضمون، من خلال المتاجرة بالسندات وارتفاع الثقة فيها خلال السنوات المقبلة نتيجة لتحسن اقتصاد الإمارة ونموه المتوقع».

وأوضحوا أن الرهان في هذه الحالة ليس على سعر الفائدة المعروض على السندات وإنما يتعداه للرهان على الثقة بالإمارة واقتصادها ومستقبلها واستقرارها، وكذلك الثقة الموصولة بدولة الإمارات عامة.