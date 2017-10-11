أبوظبي تسعّر طرح سنداتها السيادية «متعددة الشرائح» بـ 10 مليارات دولار

أبوظبي(الاتحاد)

سعرت إمارة أبوظبي بنجاح، طرح سنداتها السيادية متعددة الشرائح بقيمة 10 مليارات دولار أميركي في الثالث من أكتوبر الجاري، والتي شملت 3 شرائح.

وتضم الشريحة الأولى سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة 2.500% آجلة لعام 2022، تم تسعيرها بواقع 65 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية.

فيما تضم الشريحة الثانية، سندات سيادية بقيمة 4 مليارات دولار بنسبة 3.125 نقطة أساس آجلة لعام 2027، تم تسعيرها بواقع 85 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية، أما الشريحة الثالثة، فهي سندات سيادية بقيمة 3 مليارات دولار بنسبة 4.125% آجلة لعام 2047 تم تسعيرها بقيمة 130 نقطة أساس فوق نسبة سندات الخزينة الأميركية.

وحظيت هذه السندات بإقبال كبير من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي، إذ تجاوزت قيمتها حتى موعد إغلاق الطرح 30 مليار دولار، وبتغطية تزيد على 3 أضعاف، وأكثر من 500 طلب. ومن المقرر تسوية وإتمام هذا الطرح اليوم، بناء على إجراءات السوق المتعارف عليها.