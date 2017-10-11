سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ شركة الدار العقارية في تسليم الوحدات السكنية للمشترين بمشروعي «أنسام» في جزيرة ياس، و«الهديل»، في شاطئ الراحة، اللذين يوفران نحو 780 وحدة، بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة لـ «الاتحاد»، إن نسبة الإنجاز بمشروعي «أنسام» و«الهديل» تصل إلى 98%، موضحاً أن «أنسام» يتألف من 4 مبانٍ تضم 547 وحدة سكنية في جزيرة ياس، فيما يوفر «الهديل» 230 وحدة، تشمل الشقق والتاونهاوس والدوبلكس في منطقة شاطئ الراحة.

وأشار إلى إنجاز كل الأعمال الخارجية بمشروع «أنسام»، كما شارفت أعمال التصاميم الداخلية على الانتهاء، متوقعاً بدء تنفيذ المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية خلال الشهر الحالي أكتوبر الحالي.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال تركيب الواجهات في مشروع «الهديل»، كما شارفت أعمال التصاميم الداخلية والمناظر الطبيعية على الانتهاء.