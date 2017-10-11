  • الأربعاء 21 محرم 1439هـ - 11 أكتوبر 2017م

ضمن مشروعي «أنسام» و«الهديل»

«الدار» تسلم 780 وحدة سكنية بشاطئ الراحة و«ياس» خلال شهرين
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

سيد الحجار (أبوظبي)

تبدأ شركة الدار العقارية في تسليم الوحدات السكنية للمشترين بمشروعي «أنسام» في جزيرة ياس، و«الهديل»، في شاطئ الراحة، اللذين يوفران نحو 780 وحدة، بحلول شهر ديسمبر المقبل.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي للتطوير في الشركة لـ «الاتحاد»، إن نسبة الإنجاز بمشروعي «أنسام» و«الهديل» تصل إلى 98%، موضحاً أن «أنسام» يتألف من 4 مبانٍ تضم 547 وحدة سكنية في جزيرة ياس، فيما يوفر «الهديل» 230 وحدة، تشمل الشقق والتاونهاوس والدوبلكس في منطقة شاطئ الراحة.

وأشار إلى إنجاز كل الأعمال الخارجية بمشروع «أنسام»، كما شارفت أعمال التصاميم الداخلية على الانتهاء، متوقعاً بدء تنفيذ المساحات الخضراء والمناظر الطبيعية خلال الشهر الحالي أكتوبر الحالي.

ولفت إلى الانتهاء من أعمال تركيب الواجهات في مشروع «الهديل»، كما شارفت أعمال التصاميم الداخلية والمناظر الطبيعية على الانتهاء.

وأشار الذيابي إلى تقدم أعمال البنية التحتية بمشروعي أراضي «جزيرة الناريل» و«المريف»، موضحاً أن «الناريل» يمتد على جزيرتين مترابطتين بمنطقة البطين في أبوظبي تضمّان 148 قطعة أرض، فيما يوفر «المريف» في مدينة خليفة، 283 قطعة أرض مخصصة للمواطنين، حيث دخلت أعمال البنية التحتية، والمناظر الطبيعية وأعمال الطرق مراحل مختلفة من الانتهاء. ... المزيد
     
 

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