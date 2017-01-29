«ديوا» توفر منحاً دراسية لطلبة حتا

دبي (الاتحاد)

فتحت هيئة كهرباء ومياه دبي التسجيل للمنح الدراسية لطلبة منطقة حتا في تخصصات الهندسة الكهربائية، والميكانيكية، والهندسة المدنية، لجميع خريجي الثانوية العامة القسم العلمي الحاصلين على نسبة %80 فما فوق.

وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي «قمنا بتوفير برامج المنح والبعثات الدراسية للطلاب والموظفين المواطنين في منطقة حتا، وسيشكّل المنتسبون فيها نواة الانتقال بقطاعي الطاقة والمياه إلى مرحلة جديدة من النمو والتقدم من خلال الانخراط في برامج علمية أكاديمية تصل بهم إلى أرقى المستويات العالمية وتؤهلهم علمياً وعملياً للقيام بدور إيجابي في مسيرة العمل».

وأضاف «نعتبر تطوير الكفاءات من أهم العوامل التي تساهم في الاحتفاظ بالكوادر الوطنية، لذلك تم إطلاق برامج البعثات الدراسية العليا للموظفين المواطنين في الهيئة في مختلف التخصصات المطلوبة، حيث نعمل وفق استراتيجية راسخة لتنمية وتطوير المواهب الوطنية والكوادر العاملة بشكل عام ونبذل جهوداً مضاعفة لتشجيع وتحفيز سياسات التوطين. وقد أثبتت برامج المنح الدراسية التي توفرها الهيئة في عدد من أفضل الجامعات داخل وخارج الدولة، دورها المهم في ترسيخ الأداء الأكاديمي والتميز المهني، بما يتماشى مع استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز التوطين عبر تنمية ودعم المواهب الوطنية وإعداد أبناء الوطن لتولي زمام القيادة».

من جهته، أشاد الدكتور يوسف إبراهيم الأكرف، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع دعم الأعمال والموارد البشرية، بجهود المنتسبين إلى برامج المنح الدراسية، وقال «تعمل الهيئة على صقل قدرات وخبرات الشباب المواطن ودعم مهارات الابتكار والتميز ليسهموا في تحقيق رؤيتها وخططها الطموحة، حيث تتبنى الهيئة استراتيجية لتوطين الوظائف وتأهيل وتدريب الكوادر المواطنة من الطلبة من الجنسين».