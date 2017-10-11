«القمة العالمية للصناعة» تنظم جولة ترويجية في مصنع المستقبل في فيينا

فيينا (الاتحاد)

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جولتها الترويجية إلى جمهورية النمسا في مصنع المستقبل في فيينا، حيث عقدت القمة ندوة تناولت الآثار المالية للثورة الصناعية الرابعة والمهارات التي يجب على القوى العاملة اكتسابها للتعامل معها.

وحضر الندوة سعادة حمد علي الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، وإرنست نيفريفي، عمدة مقاطعة سيستادت النمساوية، وبيتر كوين، رئيس خدمات التكنولوجيا في وكالة فيينا للأعمال.

ويقع مصنع المستقبل في مجمع أسبرن التكنولوجي في مقاطعة سيستادت في فيينا، ويوفر الفرصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتجربة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد على وجه الخصوص وتوظيفها في تنفيذ الابتكارات الصناعية.

ويتميز القطاع الصناعي بأهمية كبيرة في الاقتصاد النمساوي، حيث تجاوزت مساهمته في الناتج النمساوي المحلي الإجمالي 100 مليار يورو في العام 2016، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي 695 ألف موظف، أي ما يصل إلى 24% من مجمل الوظائف في سوق العمل في النمسا.