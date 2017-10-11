  • الأربعاء 21 محرم 1439هـ - 11 أكتوبر 2017م

تسلط الضوء على مهارات القوى العاملة في عصر الثورة الصناعية الرابعة

«القمة العالمية للصناعة» تنظم جولة ترويجية في مصنع المستقبل في فيينا
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تاريخ النشر: الأربعاء 11 أكتوبر 2017

فيينا (الاتحاد)

نظمت القمة العالمية للصناعة والتصنيع جولتها الترويجية إلى جمهورية النمسا في مصنع المستقبل في فيينا، حيث عقدت القمة ندوة تناولت الآثار المالية للثورة الصناعية الرابعة والمهارات التي يجب على القوى العاملة اكتسابها للتعامل معها.

وحضر الندوة سعادة حمد علي الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا، وإرنست نيفريفي، عمدة مقاطعة سيستادت النمساوية، وبيتر كوين، رئيس خدمات التكنولوجيا في وكالة فيينا للأعمال.

ويقع مصنع المستقبل في مجمع أسبرن التكنولوجي في مقاطعة سيستادت في فيينا، ويوفر الفرصة للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة لتجربة أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد على وجه الخصوص وتوظيفها في تنفيذ الابتكارات الصناعية.

ويتميز القطاع الصناعي بأهمية كبيرة في الاقتصاد النمساوي، حيث تجاوزت مساهمته في الناتج النمساوي المحلي الإجمالي 100 مليار يورو في العام 2016، كما بلغ عدد العاملين في القطاع الصناعي 695 ألف موظف، أي ما يصل إلى 24% من مجمل الوظائف في سوق العمل في النمسا.

وقال حمد علي الكعبي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية النمسا: «تسعى دولة الإمارات إلى الاستثمار في إعادة بناء القطاع الصناعي، وعقد تحالفات مع الشركات الصناعية العالمية لتأسيس صناعات جديدة في المنطقة وعلى المستوى العالمي. ... المزيد
     
 

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