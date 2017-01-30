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أطلقته «اقتصادية أبوظبي» بهدف دعم المبتكرين والمخترعين

مجلس دعم المبتكرين يعقد اجتماعه الأول لاستعراض أهدافه الرئيسة
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تاريخ النشر: الإثنين 30 يناير 2017

أبوظبي (الاتحاد)

أطلقت دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي أمس مجلس دعم المبتكرين، لتسليط الضوء على المشروعات والابتكارات التي دعمها برنامج «تكامل» التابع لدائرة التنمية الاقتصادية، والعمل على تذليل التحديات التي تواجه المخترعين والمبدعين في مرحلة التسجيل وتسويق ابتكاراتهم.

جاء ذلك خلال الاجتماع الأول للمجلس الذي نظمته الدائرة في مقرها بحضور خليفة بن سالم المنصوري وكيل الدائرة بالإنابة، وممثلين عن شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» وجامعة الإمارات ومعهد «مصدر»، وشركة «العين للتوزيع» وشركات إماراتية، والمخترعين الإماراتيين الشركاء الرئيسيين لبرنامج «تكامل».

وأكد خليفة بن سالم المنصوري خلال الاجتماع أن مجلس دعم المبتكرين إحدى المبادرات المهمة التي أطلقتها الدائرة مع بداية العام الجاري في إطار مسؤولياتها ومهامها في قيادة الأجندة الاقتصادية لإمارة أبوظبي بهدف تحقيق اقتصاد مستدام، ومتوازن ومتنوع قائم على المعرفة.

وأشار إلى أن من ضمن مهام لمجلس التركيز على المعنيّين من المبتكرين والمخترعين، وتمكينهم للمساهمة الفاعلة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي من خلال تسليط الضوء على المشاريع والابتكارات التي تم دعمها برنامج تكامل والحرص على الاستماع ومعرفة التحديات التي تواجه المخترعين والمبدعين في مرحلة التسجيل وتسويق ابتكاراتهم،وتعزيز الشراكة الاستراتيجية مع المبتكرين.

وأكد أن برنامج «تكامل» من أهم وأبرز هذه المنصات باعتباره برنامجاً وطنياً يهدف إلى دعم الابتكار من خلال توفير الدعم والخبرات العالمية للمخترعين والمبتكرين في الدولة خصوصاً إمارة أبوظبي. ... المزيد
     
 

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