15.5 ألف منازعة إيجارية في دبي خلال 2016

يوسف العربي (دبي)

تلقى مركز فض المنازعات الإيجارية في دبي خلال العام الماضي 15 ألفاً و493 منازعة، تتعلق بإيجارات مجموعها 6 مليارات درهم، ومطالبات مالية تناهز 3.9 مليار درهم، حسب القاضي عبدالقادر موسى، رئيس المركز.

وقال موسى في حوار مع «الاتحاد» إن عدد الدعاوى الابتدائية التي تم تسجيلها بالمركز خلال عام 2016 بلغ 7862 دعوى تتعلق بمطالبات مالية قدرها 2.2 مليار درهم، ومجموع إيجارات بقيمة 3.089 مليار درهم، ليستحوذ هذا النوع من الدعاوى على ما نسبته 51% من إجمالي عدد المنازعات التي تلقاها المركز خلال العام الماضي.

وأضاف أن عدد دعاوى الاستئناف المسجلة بالمركز خلال العام الماضي بلغ 1558 دعوى، تتعلق بإيجارات مجموعها 1.38 مليار درهم لتشكل دعاوى الاستئناف نحو 10% من مجموع المنازعات.

وبالنسبة إلى دعاوى التنفيذ فبلغت 5554 دعوى تتعلق بمطالبات مالية بقيمة 676 مليون درهم، ومجموع إيجارات 1.5 مليار درهم.