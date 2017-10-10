محمد بن راشد: لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة

دبي (الاتحاد)
هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله ، عبر حسابه على تويتر، الطالبة حفصة راشد الظنحاني التي تُوجت بطلة على تحدي القراءة العربي في دورته الثانية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك بعد تنافسها مع 318 ألف طالب وطالبة من مختلف مدارس الدولة، شاركوا في التحدي.
وحازت المعلمة آمنة السكب من منطقة رأس الخيمة التعليمية جائزة المشرف المتميز على مستوى الدولة، كما نالت مدرسة الإمارات الوطنية في إمارة أبوظبي جائزة المدرسة المتميزة في الإمارات، متفوقة على خمس مدارس وصلت للتصفيات النهائية.
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وقال سموه: «فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتاباً سنوياً، ومبروك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني»، وأضاف: «كلما قرأ أبناؤنا أكثر تفاءلنا بمستقبل أفضل لدولتنا. لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة، ونصيحتي لكل معلم بأن لا يتخلى عن هذا الحلم».
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