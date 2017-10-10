محمد بن راشد: لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة

دبي (الاتحاد)

‬هنأ ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه ‬الله ، ‬عبر ‬حسابه ‬على ‬تويتر، ‬الطالبة ‬حفصة ‬راشد ‬الظنحاني ‬التي ‬تُوجت ‬ ‬بطلة ‬على ‬تحدي ‬القراءة ‬العربي ‬في ‬دورته ‬الثانية ‬على ‬مستوى ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ‬وذلك ‬بعد ‬تنافسها ‬مع ‬318 ‬ألف ‬طالب ‬وطالبة ‬من ‬مختلف ‬مدارس ‬الدولة، ‬شاركوا ‬في ‬التحدي.

‬وحازت ‬المعلمة ‬آمنة ‬السكب ‬من ‬منطقة ‬رأس ‬الخيمة ‬التعليمية جائزة ‬المشرف ‬المتميز ‬على ‬مستوى ‬الدولة، ‬كما ‬نالت ‬مدرسة ‬الإمارات ‬الوطنية ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي ‬جائزة ‬المدرسة ‬المتميزة ‬في ‬الإمارات، ‬متفوقة ‬على ‬خمس ‬مدارس ‬وصلت ‬للتصفيات ‬النهائية.

وقال سموه: «فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتاباً سنوياً، ومبروك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني»، وأضاف: «كلما قرأ أبناؤنا أكثر تفاءلنا بمستقبل أفضل لدولتنا. لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة، ونصيحتي لكل معلم بأن لا يتخلى عن هذا الحلم».