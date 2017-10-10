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هنأ أوائل طلبة الإمارات الفائزين في «تحدي القراءة العربي»

محمد بن راشد: لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة
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تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017

دبي (الاتحاد)

‬هنأ ‬صاحب ‬السمو ‬الشيخ ‬محمد ‬بن ‬راشد ‬آل ‬مكتوم ‬نائب ‬رئيس ‬الدولة ‬رئيس ‬مجلس ‬الوزراء ‬حاكم ‬دبي، رعاه ‬الله ، ‬عبر ‬حسابه ‬على ‬تويتر، ‬الطالبة ‬حفصة ‬راشد ‬الظنحاني ‬التي ‬تُوجت ‬ ‬بطلة ‬على ‬تحدي ‬القراءة ‬العربي ‬في ‬دورته ‬الثانية ‬على ‬مستوى ‬دولة ‬الإمارات ‬العربية ‬المتحدة، ‬وذلك ‬بعد ‬تنافسها ‬مع ‬318 ‬ألف ‬طالب ‬وطالبة ‬من ‬مختلف ‬مدارس ‬الدولة، ‬شاركوا ‬في ‬التحدي.

‬وحازت ‬المعلمة ‬آمنة ‬السكب ‬من ‬منطقة ‬رأس ‬الخيمة ‬التعليمية جائزة ‬المشرف ‬المتميز ‬على ‬مستوى ‬الدولة، ‬كما ‬نالت ‬مدرسة ‬الإمارات ‬الوطنية ‬في ‬إمارة ‬أبوظبي ‬جائزة ‬المدرسة ‬المتميزة ‬في ‬الإمارات، ‬متفوقة ‬على ‬خمس ‬مدارس ‬وصلت ‬للتصفيات ‬النهائية.

وقال سموه: «فخور بأكثر من 300 ألف طالب في الإمارات أتموا الدورة الثانية في تحدي القراءة العربي لقراءة 50 كتاباً سنوياً، ومبروك للفائزة الأولى حفصة الظنحاني»، وأضاف: «كلما قرأ أبناؤنا أكثر تفاءلنا بمستقبل أفضل لدولتنا. لدينا حلم بتخريج أجيال مثقفة واعية متسامحة، ونصيحتي لكل معلم بأن لا يتخلى عن هذا الحلم».

وأشار سموه إلى حفل تحدي القراءة العربي قائلًا: «نحتفي الأسبوع القادم في أوبرا دبي بـ7 ملايين طالب شاركوا في تحدي القراءة عربياً، ونحتفي بأربعين ألف مدرسة عربية، و75 ألف مشرف قراءة دعموا هذا الحلم» وأضاف: «نكرم المدرسة الأولى عربياً بمليون دولار، والطلاب الأوائل بجوائز تفوق 3 ملايين، وخير المال ما نسخره لأجل العلم، وخير العلم ما نسخره لسعادة الإنسان». ... المزيد
     
 

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