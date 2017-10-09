شقيق قاتل الشابتين في مارسيليا حارب في سوريا

روما (أ ف ب)

أعلنت السلطات الايطالية أمس أن أنيس حناشي، شقيق التونسي الذي قتل شابتين مطلع أكتوبر في مارسيليا بجنوب فرنسا، حارب في سوريا وذلك بعد توقيفه في شمال البلاد. وقال كلاوديو غالزيرانو، قائد وحدة مكافحة الارهاب الدولي في الشرطة الايطالية، في مؤتمر صحفي عقده في روما، أن أنيس حناشي كان «مقاتلا أجنبيا في سوريا».

ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن أنيس تواطأ في قتل الشابتين في مارسيليا. وأضاف لامبيرتو جياني، مسؤول مكافحة الإرهاب في إيطاليا أن «هناك فرضية لا بد من التحقق منها بأن انيس هو من لقن أحمد ودفعه الى التطرف».

لكن هذا الشاب لا يبدي تعاونا حتى الآن، كما أوضح المسؤولون الايطاليون. وتقدمت فرنسا بطلب لتسليمه، ومن المفترض أن تكون الإجراءات سريعة.

وفي الثالث من أكتوبر، أبلغت السلطات الفرنسية روما بامكان وجود أنيس حناشي في إيطاليا منذ أيام قليلة. وتأكدت الشرطة الايطالية من وجوده في 4 أكتوبر في ليجوريا، ثم اعتقلته السبت في بولونيا بينما كان يتنقل على دراجة هوائية.

وكان الأثر الوحيد له في ايطاليا يعود الى 2014، عندما وصل على متن سفينة للمهاجرين وأعيد مباشرة الى تونس، كما دأبت ايطاليا على ان تفعل مع جميع التونسيين تقريبا الذين يصلون الى شواطئها.

وفي الأول من أكتوبر، قتل أحمد حناشي (29 عاما) الشقيق الأكبر لأنيس، شابتين في محطة سان شارل في مارسيليا، قبل أن تقتله الشرطة.

وكان أقام لسنوات عديدة في ابريليا جنوب روما حيث عرف بإدمانه الكحول والمخدرات.