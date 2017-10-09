شقيق قاتل الشابتين في مارسيليا حارب في سوريا

روما (أ ف ب)
أعلنت السلطات الايطالية أمس أن أنيس حناشي، شقيق التونسي الذي قتل شابتين مطلع أكتوبر في مارسيليا بجنوب فرنسا، حارب في سوريا وذلك بعد توقيفه في شمال البلاد. وقال كلاوديو غالزيرانو، قائد وحدة مكافحة الارهاب الدولي في الشرطة الايطالية، في مؤتمر صحفي عقده في روما، أن أنيس حناشي كان «مقاتلا أجنبيا في سوريا».
ويشتبه المحققون الفرنسيون في أن أنيس تواطأ في قتل الشابتين في مارسيليا. وأضاف لامبيرتو جياني، مسؤول مكافحة الإرهاب في إيطاليا أن «هناك فرضية لا بد من التحقق منها بأن انيس هو من لقن أحمد ودفعه الى التطرف».
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وفي الثالث من أكتوبر، أبلغت السلطات الفرنسية روما بامكان وجود أنيس حناشي في إيطاليا منذ أيام قليلة. وتأكدت الشرطة الايطالية من وجوده في 4 أكتوبر في ليجوريا، ثم اعتقلته السبت في بولونيا بينما كان يتنقل على دراجة هوائية.
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وفي الأول من أكتوبر، قتل أحمد حناشي (29 عاما) الشقيق الأكبر لأنيس، شابتين في محطة سان شارل في مارسيليا، قبل أن تقتله الشرطة.
وكان أقام لسنوات عديدة في ابريليا جنوب روما حيث عرف بإدمانه الكحول والمخدرات.