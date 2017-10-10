12 قتيلاً وعشرات المفقودين في غرق قارب للروهينجا

شاه بورير دويب، بنجلادش (وكالات)

غرق 12 لاجئاً على الأقل من الروهينجا، معظمهم من الأطفال، وفقد العشرات أمس، بعدما انقلب قاربهم المثقل بحمل كبير قبالة سواحل بنجلادش، في آخر حلقة من سلسلة المآسي التي تعصف بالفارين من الموت قتلاً أو جوعاً في ميانمار. وأمس وصل آلاف منهم إلى بنجلادش في موجة جديدة من طوفان مستمر للاجئين.

وأفادت السلطات البنجالية بأن المركب كان ينقل ما بين 60 و100 شخص عندما انقلب وغرق في وقت متأخر أمس الأول في خليج البنجال.

وفر أكثر من نصف مليون مسلم من الروهينجا من العنف في ولاية راخين الميانمارية إلى بنجلادش منذ أواخر أغسطس. وسار العديد منهم في الأدغال الكثيفة قبل خوض الرحلة المحفوفة بالمخاطر عبر نهر ناف الفاصل بين البلدين.

ورأى الصحفيون على الجانب البنجالي من الحدود في مقاطعة بالونج كالي عدة آلاف من الروهينجا يعبرون الحدود من ولاية راخين عبر حواجز ترابية بين حقول تغمرها المياه وغابات وعرة. وقال سيد الزين (46 عاماً) الذي سار على قدميه لمدة ثمانية أيام حاملاً والدته البالغة من العمر 80 عاماً في سلة مثبتة على عامود من الخيزران بينه وبين ابنه «أحرقوا نصف قريتي. رأيتهم يفعلون ذلك».