8 قتلى بتصادم مركب مهاجرين مع سفينة تونسية

تونس (الاتحاد)

قضى 8 مهاجرين على الأقل غرقاً بعد تصادم الزورق الذي كان يقلهم مع سفينة تابعة للبحرية التونسية قبالة سواحل جزيرة قرقنة. وصرح المتحدث باسم وزارة الدفاع التونسية بلحسن الوسلاتي لوكالة فرانس برس أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية «رصدت مركباً مجهولاً على بعد 4 كلم من قرقنة وأثناء الاقتراب لمحاولة التعرّف إلى المركب المذكور، اصطدم هذا الأخير بالوحدة البحرية مما أدى إلى غرقه».

وأضاف المتحدث أن البحرية التونسية انتشلت ثماني جثث و38 ناجياً، وقال «لا تزال عمليات البحث متواصلة»، للعثور على ناجين، دون أن يحدد عدد الأشخاص الذين كانوا على متن الزورق.

وأوردت وسائل إعلام إيطالية أن الزورق كان يقل 70 مهاجراً انطلقوا من صفاقس على الساحل الجنوبي الشرقي للبلاد والقريب من جزيرة قرقنة. وتابع المصدر نفسه، أن العديد من المهاجرين نجوا؛ لأنهم ألقوا بأنفسهم في الماء قبل التصادم.