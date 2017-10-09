السعودية: بدء محاكمة 12 إرهابياً من خلية منفذ الوديعة



تاريخ النشر: الثلاثاء 10 أكتوبر 2017 الرياض (وكالات) بدأت المحكمة الجزائية في الرياض أمس، محاكمة 12 إرهابياً سعودياً انضموا إلى تنظيم القاعدة في اليمن وأدِينوا بعدة تهم، أهمها تنفيذ هجوم على منفذ الوديعة السعودي في محافظة شرورة بمنطقة نجران عام 1435هـ خلال شهر رمضان، ونتج عنه استشهاد 4 من رجال الأمن، وهلاك 5 من المطلوبين.وطلب القاضي من المدعي العام تلاوة لائحة الدعوة العامة على مسامع المدعى عليهم، المكونة من خمسين صفحة، موضح فيها اسم كل إرهابي والتهم المدان بها.وبدأ القاضي في سرد التهم على المتهم الأول، الذي أدِين بتزعمه الخلية، والخروج المسلح على ولي الأمر، والسعي إلى الإفساد في الأرض والإخلال بالأمن بمهاجمة أحد منافذ المملكة الحدودية ومنشآتها الأمنية، واستحلال الدماء المعصومة وسفكها في شهر رمضان، وتفجير المنشآت وقتل رجال الأمن وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة وإنفاذ لوازمه الباطلة وتكفير حكومة المملكة وخلع البيعة.