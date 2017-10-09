موسكو: محادثات إمداد السعودية بـ «أس 400» جيدة

موسكو (وكالات)

قال متحدث باسم الرئاسة الروسية أمس، إن المحادثات مع المملكة العربية السعودية بشأن إمداد الرياض بمنظومة صواريخ أس-400 للدفاع الجوي تسير على ما يرام.

وكان ديمتري بيسكوف، المتحدث باسم الكرملين، يرد في مؤتمر عبر الهاتف مع الصحافيين على سؤال، عما إذا كان قرار وزارة الخارجية الأميركية الموافقة على بيع محتمل لمنظومة ثاد الدفاعية المضادة للصواريخ للسعودية قد يؤثر على الصفقة الروسية.

وقال بيسكوف، إن الكرملين لا يمكنه سوى عرض وجهة نظره عن تقدم المحادثات، وقال إن المفاوضات الأولية بشأن الصفقة تمضي على ما يرام.

وقال بيسكوف، إن قرار روسيا عرض الصواريخ على الرياض، لم يكن يستهدف طرفاً ثالثاً.

وأضاف، أن التعاون بين موسكو والرياض في المجال العسكري والتكنولوجي «قائم بحد ذاته وليس موجها ضد أي دول ثالثة» سواء في منطقة الشرق الأوسط أم خارجها.

وأضاف بيسكوف «الاتصالات لتنفيذ هذا العقد إيجابية للغاية وحققت نتائج أولية جيدة للغاية».

ونقل عن ماريا فوروبيوفا المسؤولة بهيئة حكومية روسية تعمل في مجال التعاون العسكري والتقني قولها في وقت سابق أمس إنه تم التوصل إلى اتفاق قوي مع السعودية بشأن صواريخ اس-400. ونقلت وكالة الإعلام الروسية عنها قولها «تم التوصل إلى اتفاق مع المملكة العربية السعودية على توريد نظام اس-400 للدفاع الجوي ونظم صواريخ كورنيت-إي.ام المضادة للدبابات ونظم تي.او.اس-1 ايه لقاذفات الصواريخ المتعددة، وقاذفات ايه.جي.إس-30 الآلية وبنادق كلاشنيكوف ايه.كيه-103 الهجومية».