خادم الحرمين يأمل استقرار السودان بعد قرار رفع العقوبات

الرياض (وكالات)

أعرب خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز عاهل السعودية أمس، عن أمله أن يسهم القرار الأميركي برفعه العقوبات عن الخرطوم، والذي ساعدت فيه الرياض، في استقرار السودان.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس» أن «العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز تلقى اتصالاً هاتفياً أمس من الرئيس السوداني عمر حسن البشير، عبر فيه عن شكره وتقديره على دعم خادم الحرمين الشريفين وجهود حكومة المملكة العربية السعودية ودورها الفاعل في قرار الإدارة الأميركية رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان». وأضافت «واس» أن «الملك سلمان أعرب عن تهنئته للرئيس السوداني برفع العقوبات، متمنياً أن يسهم هذا القرار في تنمية واستقرار جمهورية السودان الشقيقة».