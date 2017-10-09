لجنة «سورية -روسية» تبحث التعاون وإعادة الإعمار

موسكو (وكالات)

انطلقت أعمال اللجنة الروسية -السورية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، أمس في اجتماعها السنوي بمنتجع سوتشي على البحر الأسود بهدف تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي. وتتركز أعمال اللجنة التي يترأسها وزير الخارجية السوري وليد المعلم، ونائب رئيس الحكومة الروسية دميتري راجوزين، على مناقشة سبل تعزيز التعاون في شتى المجالات خاصة الإعداد لمرحلة إعادة اعمار المناطق السورية بعد سنوات الحرب الطاحنة. وقال الخبير الاقتصادي بمعهد الاستشراق الكسندر فيلونيك، إن الاجتماع يكتسب أهمية كبيرة في ظل التطورات الجارية في سوريا، واستعادة الحكومة سيطرتها على أغلبية البلاد، وبدء الاستعدادات لتدشين مرحلة إعادة الإعمار.