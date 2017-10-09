بغداد (الاتحاد، وكالات)

أفادت خلية الإعلام الحربي، التابعة لقيادة العمليات العراقية، أمس، بأن القوات العراقية دمرت معسكراً كبيراً لتنظيم «داعش» في صحراء الأنبار غربي البلاد، بينما أكد مصدر عسكري رفيع أن مقاتلة أميركية قصفت معسكراً لتدريب مقاتلي التنظيم الإرهابي بمنطقة مقر الذيب القريبة من الحدود مع سوريا في صحراء الأنبار، ما أسفر عن مقتل 23 إرهابياً.

وذكرت الخلية في بيان أنه «تم رصد معسكر كبير لعصابات (داعش) الإرهابية مموه وعلى شكل شقوق تم حفرها في الصحراء»، مضيفة أن طيران الجيش العسكري سارع بقصفه ما أسفر عن تدمير 15 مركبة و3 مولدات كهرباء كبيرة، وحرق خيم بأحجام مختلفة، وحرق مجموعة كبيرة من الإطارات مغطاة بغطاء للتمويه، إضافة إلى حرق 10 براميل وقود».

وأشار بيان الخلية إلى «وجود شقوق بأعماق كبيرة في التلال المجاورة وبأعماق كبيرة تحوي حاويات كبيرة، تم توجيه رتل من قواتنا باتجاه المعسكر للسيطرة عليه، بإرشاد من الطيارين، والذي يقع في منطقة كيلو ، ويبعد عن الطريق الدولي 40 كلم غرباً في عمق الصحراء».

من جهته، قال المصدر العسكري الرفيع: «إن المعسكر المستهدف بمنطقة الذيب قبالة الأراضي السورية في الأنبار، يعد منطلقاً لعناصر التنظيم لتنفيذ الاعتداءات الإرهابية الانتحارية التي تضرب مدن أعالي نهر الفرات كهيت وحديثة والرطبة، مستهدفة القوات العسكرية».