عقيل الحلالي (صنعاء)

انتزع الجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي أمس، السيطرة على جبال «عنبر» الاستراتيجية في محافظة الجوف، بعد معارك شرسة مع مليشيا الحوثي الانقلابية وحلفائها.

وأعلن الجيش الوطني في بيان سيطرة قواته المسنودة بجماعات المقاومة الشعبية على قمم جبال عنبر في بلدة المتون جنوب غرب محافظة الجوف، مشيراً إلى استمرار الاشتباكات العنيفة في جبال حام المجاورة منذ اندلاعها في وقت مبكّر أمس.

وذكر البيان أن القوات الحكومية مدعومة بغطاء جوي من التحالف شنت هجمات واسعة على مواقع المتمردين الحوثيين في جبال عنبر وحام، «أوقعت خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف الانقلابيين». ونفذت مقاتلات التحالف العربي غارات على أهداف للميليشيات في جبال عنبر وحام ووادي المتون، ودمرت العديد من عتادها العسكري.

وقال المتحدث باسم القوات الحكومية في الجوف، عبدالله الأشرف، إن الغارات الجوية أسفرت عن تدمير مدرعات ومركبات عسكرية، وقتلت وأصابت العشرات من عناصر الميليشيات، مشيراً إلى مصرع العديد من المتمردين خلال الاشتباكات في جبال عنبر بينهم القيادي الحوثي الميداني، عبدالإله المسوري.