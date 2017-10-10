الرئيس التنفيذي للاتحاد الهندسية: مرافقنا من أفضل مراكز صيانة الطائرات دولياً

أبوظبي (الاتحاد)

أكد عبد الخالق سعيد، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للطيران الهندسية، أن المركز يعد واحداً من أفضل مراكز صيانة الطائرات دولياً وإقليمياً، حيث يضم حظيرة ضخمة تتسع لثلاث طائرات من طراز A380، والتي تعد الأولى من نوعها في العالم.

وقال سعيد في حوار مع «الاتحاد»: استطعنا استقطاب عملاء من شركات طيران من مختلف دول العالم التي وقع اختيارها علينا لصيانة طائراتها، نظراً للجودة العالية التي نقدمها في الصيانة والدقة في المواعيد وتوافر وتكامل جميع الخدمات تحت سقف واحد».

وشدد: «لدينا الالتزام بتوفير أفضل الخدمات على مستوى عالٍ جداً، من خلال استخدام أحدث التقنيات وأكثر القوى العاملة مهارة وكفاءة، وبالتالي استطعنا وضع أنفسنا في مركز عالمي مهم بين الشرق والغرب، وإيجاد سمعة طيبة في مجال الصيانة».

وأضاف: «نلتزم بضمان فاعلية الخدمات المقدمة وتحقيق درجة عالية من الدقة والتسليم في الوقت المحدد، حيث نضمن أن تخرج الطائرة من مرافقنا من غير أي تحديات أو مشاكل، ما ينعكس على أمن وسلامة الطيران».