«الاتحاد الهندسية».... عالم متكامل لصيانة الطائرات يحلق بأبوظبي للعالمية

رشا طبيلة (أبوظبي)

«صيانة الطائرات»، عالم هندسي متكامل استطاعت «الاتحاد للطيران الهندسية»، إحدى أذرع مجموعة الاتحاد للطيران، بناؤه لتحلق نحو العالمية، فتصنف نفسها اليوم واحداً من أهم المراكز الدولية لصيانة الطائرات التجارية والخاصة.

وتعد «الاتحاد للطيران الهندسية»، أكبر مزود لخدمات صيانة وهندسة الطائرات في الشرق الأوسط، وتتمتع بتاريخ عريق في مجال خدمات صيانة الطائرات، وخدمات الإصلاح والعَمرة لمكونات الطائرات، مع تعاملها مع أكثر من 100 شركة طيران ومشغل طائرات في مختلف أنحاء العالم على مدى السنوات الـ25 الماضية، وتوفر خدمات خطوط الصيانة والصيانة الخفيفة والثقيلة على مدار الساعة، بما في ذلك أعمال التصاميم وعمليات الإصلاح المتطورة للمواد المركبة وأعمال تجديد المقصورات وخدمات مكونات الطائرات من خلال مرافقها المتطورة الواقعة على مقربة من مطار أبوظبي الدولي.

وخلال جولة لـ«الاتحاد» في مرافق الاتحاد الهندسية، التي تصل مساحتها إلى أكثر من 200 ألف متر مربع من ساحات وحظائر الطائرات، كانت حظائر الطائرات الأكبر في الموقع، التي تستطيع استيعاب 3 طائرات من طراز A380 العملاقة، تعج بالمهندسين الذين يقومون بصيانة ثقيلة لطائرات عدة في آن واحد سواء التابعة لـ«الاتحاد للطيران» وشركائها أو طائرات عالمية أخرى.

ناقلات أوروبية وآسيوية ومن القارة الأميركية، اختارت الاتحاد الهندسية لصيانة طائراتها، فهي تثق بالجودة العالية والتميز الذي تتميز فيها الشركة في عملية الصيانة، وبالتالي مستعدة لتسيير مسافات طويلة للوصول إلى أبوظبي لإجراء عمليات الصيانة لطائراتها.